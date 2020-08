Sullo storico tracciato di Silverstone, desolatamente vuoto per i motivi che ormai tutti sappiamo, la Formula 1 fa tappa per il GP di Gran Bretagna. Le AMG Mercedes hanno monopolizzato la prima fila, staccando di un’eternità gli altri. Sarà, ancora una volta, una domenica di sola gloria per la scuderia di Brackley e per Lewis? Verstappen riuscirà ad insidiare la prima posizione, dando un po’ di respiro ad un campionato che pare già instradato? Cosa sarà delle Ferrari su un tracciato così veloce? E Hulkenberg potrà fare subito una buona prestazione al volante della Racing Point? Seguite con noi lo sviluppo del Gran Premio seguendo la nostra cronaca web dal vivo!

Julian D’Agata