Le qualifiche del GP Francia di F1 non sono andate come ci si aspettava in casa Red Bull. Max Verstappen ha infatti chiuso in seconda posizione con Sergio Perez terzo, ma gli alfieri di Milton Keynes hanno mostrato dell’ottimismo in vista della gara, dichiarando che la RB-18 è più veloce sul diritto della Ferrari e questo particolare potrebbe fare la differenza.

DELUSIONE RED BULL

La pole position del GP Francia di F1 alla fine è andata a Charles Leclerc, che grazie all’aiuto del compagno Sainz è riuscito a sfruttare la scia ed a prendersi una straordinaria prima posizione. In casa Red Bull ci si aspettava forse qualcosa di più oggi della seconda e terza posizione di Verstappen e Perez, ma entrambi i piloti sono parsi ottimisti al termine della qualifica. La Red Bull infatti come dichiarato da entrambi i piloti ha sofferto la mancanza di grip, ma c’e la consapevolezza di essere più veloci della Ferrari in rettilineo.

Nonostante questa consapevolezza però i due alfieri Red Bull hanno dovuto fare i conti con una Ferrari che ha fatto un gran lavoro di squadra, con Sainz che ha dato la scia a Leclerc per permettergli di essere più veloce soprattutto nel secondo settore. Secondo settore che per tutto il weekend è stato appannaggio di Red Bull anche grazie alla velocità di punta della RB-18 che al momento è parsa superiore a quella della F1-75. Inoltre Perez ha dimostrato di essere molto veloce a Le Castellet, piazzandosi si in terza posizione ma a soltanto un decimo dal compagno, segno che il passo di entrambe le Red Bull c’è.

LE DICHIARAZIONI

Al termine delle qualifiche del GP Francia di F1, Max Verstappen ha dichiarato: “Le FP3 chiaramente non sono le qualifiche e penso ci mancasse qualcosa in termini di aderenza. E’ stato più complicato di quanto sperato. Nel complesso abbiamo comunque una buona macchina per la gara, ci auguriamo che domani possa essere una giornata a nostro favore. Siamo più veloci sul dritto e spero di poter sfruttare questo punto di forza domani. Lo vedremo domani se saremo più forti in gara, farà più caldo ma è chiaro che le Ferrari sono di nuovo molto veloci. Spero di fare una bella gara”.

Sergio Perez è sembrato meno ottimista del compagno al termine delle qualifiche del GP Francia: “Per tutto il weekend non ci ho capito nulla, probabilmente è stato il peggiore prima di una qualifica. Ma alla fine siamo riusciti a fare un ottimo recupero ed a piazzarci bene. Sicuramente l’obiettivo della gara è quello di rimontare e battere le Ferrari, ma sarà difficile perché oggi erano senza dubbio molto forti. Vedremo domani come andrà”.

Appuntamento domani alle 14:45 per la diretta del GP Francia di F1 come sempre sulle pagine di LiveGP.

Julian D’Agata