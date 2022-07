Charles Leclerc conquista la pole position nel GP di Francia al Paul Ricard. Il pilota monegasco è riuscito a centrare il giro più veloce al termine di una qualifica tiratissima che lo ha visto svettare su Max Verstappen. Grande aiuto anche da parte di Carlos Sainz, che ha concesso la scia al suo compagno di squadra in entrambi i tentativi del Q3.

LECLERC DAVANTI ALLE RED BULL

Pole importante per Leclerc, conquistata con ben 3 decimi di vantaggio sul secondo classificato. Distacco ampio quindi, dettato anche dalla scia concessa da Sainz, ma la sensazione è che la pole fosse comunque nelle mani della Ferrari.

Velocissimo infatti anche lo spagnolo, che nel Q2 ha fermato il cronometro in 1:31.081, secondo miglior tempo di giornata dietro all’1:30.872 ottenuto da Leclerc nel Q3.

La Ferrari dovrà guardarsi però dalle Red Bull, che scatteranno rispettivamente in seconda e terza posizione con Verstappen e Perez. Bravo anche il messicano, che dopo un inizio week-end difficile è riuscito ad arrivare ad un solo decimo dal compagno di squadra.

In seconda fila anche la Mercedes con un grande Lewis Hamilton, autore di un ultimo giro velocissimo. Quinto Lando Norris, che è riuscito a beffare George Russell, che scatterà soltanto sesto con la seconda Mercedes.

A seguire in quarta fila Fernando Alonso e Yuki Tsunoda, mentre in quinta fila ci saranno Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon, grazie alla penalizzazione di Sainz e Magnussen.

Questi ultimi due, arrivati in Q3, dovranno scattare dal fondo, con il ferrarista in diciannovesima casella davanti al pilota danese. Scatterà dalle retrovie anche l’altra Haas di Mick Schumacher, soltanto diciannovesimo. Il tedesco si è visto togliere il suo miglior tempo per aver superato i track limits, annullando così la possibilità di passare in Q2.

Domani gara alle 15, che ancora una volta promette grande battaglia per la vittoria.

Carlo Luciani

