Max Verstappen completa al comando la FP3 del GP di Francia, 12ma sfida del Mondiale F1 2022. Il campione del mondo in carica della Red Bull ha siglato il giro veloce in 1.32.2 con tre decimi di scarto sulle due Ferrari, al top nella giornata di ieri.

Tanto lavoro per le squadre che hanno preferito privilegiare il passo gara rispetto alla simulazione della qualifica. Tutti sono scesi regolarmente sul tracciato con la Ferrari che ha confermato la sanzione per lo spagnolo Carlos Sainz. La Rossa #55 partirà dal fondo dello schieramento visto il cambio di alcuni componenti della Power Unit, una situazione condivisa con il danese Kevin Magnussen (Haas).

La lotta contro il cronometro si è scatenata nei minuti conclusivi con la Red Bull di Max Verstappen che ha saputo rispondere alla Ferrari. Il #1 del gruppo si candida per la pole-position con il tempo di 1.32.272 con 354 millesimi su Sainz e 637 su Leclerc. La compagine austriaca mette paura a tutti in vista delle 16.00 quando scatterà la Q1.

I primi tre piloti citati si sono mostrati nettamente superiori alla concorrenza che sembra patire i lunghi curvoni dell’impegnativo impianto transalpino che dal prossimo anno potrebbe sparire dal calendario della massima formula. Quarta piazza per il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) davanti al messicano Sergio Perez (Red Bull), attardato di 1 secondo dal top della graduatoria.

George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Alpine), Alexander Albon (Williams), Lando Norris (McLaren) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri) concludono nell’ordine la Top10 dell’ultima sessione di libere del fine settimana del Paul Ricard.

11ma piazza per Daniel Ricciardo con la seconda delle McLaren, 13ma casella virtuale per il padrone di casa Pierre Gasly che ieri aveva mostrato un ottimo passo. Completa il gruppo il canadese Lance Stroll ed il tedesco Sebastian Vettel, lontani a due secondi dal campione del mondo in carica.

Appuntamento ora alle 16.00 per le qualifiche ufficiali.

🏁 FP3 CLASSIFICATION 🏁 Max Verstappen tops our final practice session ahead of qualifying in France! 👊#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/nO8Ya19gS4 — Formula 1 (@F1) July 23, 2022

