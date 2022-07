È ancora la Ferrari a dettare il passo nella seconda sessione di prove libere del GP di Francia. Questa volta a comandare però ci ha pensato Carlos Sainz, che con un tempo di 1:32.527 ha preceduto il suo compagno di squadra Charles Leclerc. Terzo invece il campione del mondo in carica Max Verstappen, staccato però di oltre mezzo secondo dallo spagnolo.

FERRARI DOMINA NEL GIRO SECCO

Gli unici piloti a scendere al di sotto di 1:33 sono stati Sainz e Leclerc. Il vincitore di Silverstone si è dimostrato velocissimo, effettuando un programma diversificato dal compagno di squadra in virtù della penalità che subirà in griglia. Sono già 10 le posizioni che lo spagnolo dovrà scontare per aver omologato la terza centralina in questa stagione, ma è molto probabile che sulla vettura #55 verranno montati altri componenti nuovi che porteranno Sainz a scattare dal fondo.

Questa volta Leclerc si deve accontentare di stare alle spalle dell’altra rossa, pagando un decimo di distacco. Sono oltre 4 però quelli di vantaggio su Verstappen, terzo al termine di una sessione in cui ha accusato problemi di sottosterzo. L’olandese, pur pagando molto sul giro secco, si è dimostrato poi il più veloce nel long run. Con più carico di benzina la Ferrari ha faticato di più della Red Bull, complice anche l’alta temperatura del Paul Ricard ad amplificare il degrado delle gomme.

Alle spalle dei primi tre invece le Mercedes, con George Russell davanti a Lewis Hamilton. Le frecce d’argento non hanno però effettuato simulazioni di passo gara. Sesto Lando Norris, staccato di soli 90 millesimi da Hamilton.

Più attardato il resto del gruppo, con Pierre Gasly settimo davanti a Kevin Magnussen e Daniel Ricciardo. Soltanto decimo invece Sergio Perez, in evidente difficoltà in questo inizio di week-end.

Domani appuntamento con l’ultima sessione di prove libere e le qualifiche.

Carlo Luciani

