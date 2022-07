E’ Charles Leclerc il più veloce nella prima sessione di prove libere sul tracciato del Paul Ricard a Le Castellet. Il monegasco della Ferrari si è imposto per 91 millesimi sulla Red Bull di Max Verstappen con Carlos Sainz a chiudere la top 3. Distante il resto del gruppo con George Russell primo degli altri ma staccato di quasi un secondo dal trio di testa.

E’ subito Ferrari vs Red Bull anche nella prima ora di prove libere del Gp Francia al Paul Ricard. Leclerc su gomma soft ha chiuso in cima alla lista dei tempi con il crono di 1:33.930, a solo mezzo secondo dalla prestazione dalla pole dello scorso anno di Valtteri Bottas. Le temperature altissime, come previsto, hanno creato non poche difficoltà ai piloti in pista che, con qualsiasi tipo di mescola, hanno dovuto effettuare giri estremamente lenti di cool down per non deteriorare eccessivamente le coperture.

SAINZ PENALIZZATO

Dietro il monegasco, vincitore dell’ultimo appuntamento in Austria, troviamo Max Verstappen di un soffio dietro alla Ferrari #16. Per l’olandese tante prove di comparazione per cercare di limitare i gravi problemi di eccessivo consumo delle gomme accusati in quel di Spielberg. Alle sue spalle Carlos Sainz ha chiuso la top 3, con lo spagnolo che, con tutta probabilità, partirà dal fondo domenica a seguito della sostituzione di tutte le componenti della power unit.

ATTARDATI GLI ALTRI

La quarta posizione è appannaggio di George Russell, che però paga quasi un secondo dalla testa, davanti al ritrovato Pierre Gasly e ad un Sergio Perez in difficoltà e anche in testacoda in curva 5. La top 10 è chiusa da Lando Norris (7°), da un positivo Alexander Albon (8°), da Nick De Vries (9°) , che ha sostituito Lewis Hamilton a bordo della Mercedes, e da Daniel Ricciardo (10°), che precede il cinese dell’Alfa Romeo Guanyu Zhou (11°).

IN DIFFICOLTA’ ASTON MARTIN E ALPINE

Prima sessione non positiva per Aston Martin e Alpine, staccate di quasi due secondi dalla vetta, con Lance Stroll (12°), davanti ad Esteban Ocon (13°), Sebastian Vettel (14°) e Fernando Alonso (15°). Seguono le Haas di Mick Schumacher (16°) e Kevin Magnussen (17°), con Yuki Tsunoda (19°), Robert Kubica (19°) e Nicholas Latifi a chiudere la classifica.

Vincenzo Buonpane