E’ Max Verstappen a prendersi una fortunosa pole position nelle qualifiche del GP Emilia Romagna di F1. L’olandese della Red Bull quindi scatterà dalla prima casella nella Sprint Race di domani, che ricordiamo avrà qualche novità rispetto alla passata stagione. Al suo fianco la Ferrari di Charles Leclerc, beffato nel finale dalla bandiera rossa causata da Lando Norris.

A spuntarla alla fine è stato Max Verstappen, bravo e fortunato a rallentare nel momento giusto in una sessione di qualifiche veramente entusiasmante, e che ha visto ben cinque bandiere rosse esposte. Bandiera rossa che oggi è stata determinante essendo la griglia di partenza della Q3 decisa soltanto quando mancavano tre minuti al termine della sessione.

Il momento determinante è stato infatti quando l’Alfa Romeo di Bottas è costretta a fermarsi a bordo pista, innescando però soltanto una bandiera gialla. Bandiera gialla che ha costretto i piloti a rallentare con Verstappen, astuto nell’alzare il piede e vedersi cosi convalidare la pole grazie al suo 1:27.999. Una manovra sicuramente ai limiti, ma concessa dal regolamento, in quanto l’olandese ha rallentato il giusto avendo un secondo di vantaggio sul miglior tempo in quel momento.

Niente da fare quindi per la Ferrari di Charles Leclerc che durante il suo giro lanciato si è visto esporre la seconda bandiera rossa consecutiva della Q3 causata questa volta dalla McLaren di Lando Norris. Sfortuna per il monegasco ma che avrà tutte le occasioni domani di riscattarsi partendo dalla prima fila nella gara Sprint. Meno sfortunato invece Norris, che nonostante la bandiera rossa causata, è riuscito nel giro precedente a conquistare la terza posizione.

Quarta posizione invece per uno strepitoso Kevin Magnussen che conferma quanto di buono mostrato dalla Haas in questo avvio di stagione. In quinta posizione invece troviamo un redivivo Fernando Alonso, anche lui bravo ad approfittare del caos innescato dalle bandiere piazzando la sua Alpine in terza fila. Terza fila e sesta piazza per Daniel Ricciardo, oggi lontano dalle prestazioni dell’altra McLaren di Lando Norris. Settimo invece Sergio Perez, oggi mai ingrato di replicare le prestazioni di Verstappen sul bagnato e nettamente in difficoltà con il bilanciamento della sua Red Bull.

Ottavo Valtteri Bottas che riesce a riportare l’Alfa Romeo in top ten, segno che il motore Ferrari va forte a Imola. Nona posizione per un ritrovato Sebastian Vettel, che nonostante i problemi di inizio stagione riesce a trovare un insperata top ten per la sua Aston Martin. Il tedesco ha mostrato tutte le sue qualità in una giornata sicuramente non priva di insidie. Chiude la top ten l’altra Ferrari di Carlos Sainz, senza nessun riferimento nella terza sessione di qualifiche a causa di un incidente in Q2. Il pilota spagnolo ha perso il controllo toccando il cordolo prima della Rivazza finendo contro le barriere. Qualifica finita per lui ed ennesima delusione in quella che si prospetta una stagione da gregario se i risultati dovessero continuare ad essere questi.

Male e sfortunate anche le due Mercedes, oggi in grave difficoltà nonostante la pista bagnata. George Russell partirà undicesimo mentre Lewis Hamilton dovrà accontentarsi della tredicesima piazza. C’e da dire però che sia Russell che Hamilton hanno dovuto annullare il loro tentativo con le slick proprio a causa della bandiera rossa causata da Sainz.

Appuntamento a domani per la Sprint Race del GP Emila Romagna di F1. Restate sintonizzati sulle pagine di LiveGP per seguire tutto in diretta.

Di seguito la classifica completa:

Julian D’Agata