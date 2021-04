E’ doppietta Mercedes nella prima sessione di prove libere del GP dell’Emilia Romagna, ma Verstappen insegue da vicino. Valtteri Bottas segna il miglior tempo davanti a Hamilton, con i primi tre classificati racchiusi in appena 58 millesimi.

Valtteri Bottas apre al meglio il weekend del Gran Premio del Made in Italy, centrando la miglior prestazione nella sessione mattutina del venerdì. Il finlandese è stato tra i migliori (e fortunati) ad evitare il tanto traffico in pista che ha fortemente condizionato il risultato finale.

Se queste sono le premesse ci attende un weekend davvero spettacolare. Se i primi tre sono compressi in poco più di mezzo decimo anche alle spalle i gap sono ridotti. Charles Leclerc, nonostante qualche allarme e pochi giri all’attivo, ha portato la sua SF21 in quarta posizione, ad appena due decimi dal leader. Poco dietro troviamo Pierre Gasly e Carlos Sainz che hanno segnato lo stesso tempo al millesimo.

Mentre si infiammano le lotte Mercedes – Red Bull per la vittoria e Ferrari – Alpha Tauri per le posizioni appena dietro il podio, succede di tutto in una sessione molto movimentata. Tanti i testacoda, addirittura doppio per Nikita Mazepin, che ha fatto terminare prematuramente la sessione. In mezzo anche un dubbio contatto tra Sergio Perez ed Esteban Ocon.

