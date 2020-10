Non cambiano le condizioni metereologiche sul circuito del Nurburgring e anche le libere 2 del GP dell’Eifel vengono cancellate. Anche in questo caso le nuvole basse hanno impedito all’elicottero di alzarsi in volo e garantire la sicurezza necessaria. Termina così con un nulla di fatto il venerdì in terra tedesca, con team e piloti che solo domani potranno scovare i segreti del tracciato.

IL VENERDI’ DEL GP DELL’EIFEL VA IN ARCHIVIO SENZA AZIONE IN PISTA, CANCELLATE ANCHE LE LIBERE 2

Anche la seconda sessione di prove libere viene cancellata causa maltempo. Il GP dell’Eifel si disputerà unicamente nelle giornate di sabato e domenica, rendendolo molto simile a quanto succederà tra poche settimane a Imola. Sperando che l’attività possa riprendere a partire dalla terza sessione di libere, i piloti dovranno confrontarsi con il freddo che condizionerà inevitabilmente il comportamento degli pneumatici.

Quello del Nurburgring è inoltre un circuito nuovo per questa nuova generazione di vettura. L’ultima volta che si è corso in Renania risale al 2013, quando la rivoluzione power unit era solo alle porte. Tutto questo renderà ancora più interessante l’attività del sabato, con setup e riferimenti tutti da scoprire.

Nell’attesa di una decisione definitiva circa la disputa o meno del turno, alcuni piloti hanno intrattenuto i propri supporters. Alcuni, come i due piloti McLaren, tramite dirette sui social network altri, come i due Williams, travestendosi da ‘uomini del muretto’ mostrando goliardicamente la propria pit wall con su segnata la prima posizione.

LIBERE 3 E QUALIFICA ASCIUTTE?

L’appuntamento è nuovamente rinviato per la terza e ultima sessione di prove libere. Pur considerando sempre molto incerto il meteo, la giornata di domani dovrebbe essere meno martoriata dal maltempo. Sia nelle libere 3 che nella qualifica potrebbero esserci condizioni di asciutto, anche se quello che tutti si augurano è di poter rivedere i propri beniamini in pista.

Samuele Fassino