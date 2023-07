Spa-Francorchamps ospita l’ultima gara prima della pausa estiva. In Belgio rivedremo per la terza volta in questa stagione – dopo Azerbaijan e Austria – il format della Sprint, con la qualifica che si svolgerà già questo pomeriggio e con la giornata del sabato tutta dedicata alla Sprint con Shootout alle 12 e gara breve dalle 16.30. Incognita principale il meteo: nelle qualifiche di F2 che si sono disputate poco fa, i piloti hanno avuto tempo e modo di fare un solo crono con gomma asciutta prima che sul circuito delle Ardenne iniziasse a piovere copiosamente. Pista quindi sicuramente bagnata, con i piloti che hanno già avuto modo di provare sul bagnato in FP1. Riusciremo a vedere le vetture in pista in questo turno? Se sì, allora sappiamo già che Max Verstappen dovrà scontare una penalità di 5 posizioni per l’installazione di un nuovo cambio. E quindi: chi scatterà dalla pole domenica? Scopriamolo insieme in diretta con tutti gli aggiornamenti.

Mattia Fundarò