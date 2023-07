Inizia in salita il week-end del GP Belgio per Max Verstappen. L’indiscusso leader del Mondiale, reduce da una sequenza di sette successi consecutivi, dovrà infatti scontare una penalità di cinque posizioni sulla griglia di partenza della gara di Domenica per la sostituzione del cambio. L’olandese già lo scorso anno fu costretto a scattare dalle retrovie sul circuito di Spa Francorchamps, ma ciò non gli impedì di conquistare agevolmente il successo.

QUINTO CAMBIO STAGIONALE PER MAX

Max Verstappen non scatterà davanti a tutti nel Gran Premio del Belgio. E questa, già di per sé, sarebbe una notizia, visto il trend inanellato dal campione del mondo in questa prima parte di stagione, con sei pole position conquistate nei primi undici appuntamenti. Sulla Red Bull del pilota olandese verrà infatti effettuata la sostituzione del cambio, giunto alla sua quinta unità utilizzata nel corso di questa stagione. Come noto, il regolamento prevede un massimo di quattro unità a disposizione di ogni pilota, prima che possa scattare la penalità prevista in questi casi.

LO SCORSO ANNO VITTORIA DOPO LA PENALITA’

La scelta attuata dalla scuderia di Milton Keynes appare sensata: da un lato perché le caratteristiche del circuito belga consentono di poter effettuare manovre di sorpasso senza troppe difficoltà, dall’altro perché evita al pilota olandese di dover scontare una penalità nel successivo appuntamento sul circuito di casa, in programma tra poco meno di un mese a Zandvoort. Nel 2022, Verstappen scattò dalla quattordicesima posizione in griglia, salvo poi recuperare nel breve volgere di pochi giri e conquistare il successo con un margine di 17″ nei confronti del compagno di squadra.

UN’OCCASIONE PER PEREZ?

Quella di Verstappen potrebbe non essere l’unica variazione sulla griglia a seguito delle sostituzioni di varie componenti: diversi piloti hanno già raggiunto il numero limite di quattro unità per quanto riguarda il cambio, tra cui anche Sergio Perez. Improbabile, però, che il team decida di attuare anche per il messicano la stessa tattica adottata per Verstappen: quella di Spa potrebbe invece costituire una ghiotta opportunità proprio per il numero 11, al fine di potersi risollevare (anche moralmente) dopo una sequenza di risultati negativi in qualifica.

Marco Privitera