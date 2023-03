Dopo gli ottimi riscontri nei test pre stagionali e le libere 1, Fernando Alonso e l’Aston Martin si sono ripetuti anche nella sessione pomeridiana dove l’asturiano si è preso il lusso di chiudere in vetta le FP2 davanti alle due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. Quarta posizione per la prima delle due Ferrari, quella di Charles Leclerc, mentre l’altra rossa di Sainz ha chiuso solamente in P14

INCOGNITA MAPPATURE

Con questi presupposti ipotizzare un Aston Martin in pole position domani non è una mera utopia. Certo, la sensazione è che la AMR23 abbia girato con il motore un pò più spinto rispetto ai rivali (Red Bull e Ferrari soprattutto), ma la bontà del progetto, che già si era intravisto nel corso dei test della scorsa settimana, può essere considerato già un dato di fatto.

ALONSO REGOLA LE RED BULL

Per Fernando Alonso un ritorno al passato e alle posizioni che per lui più contano, quelle di vertice, con il pilota di Oviedo che ha chiuso la sessione con il crono di 1:30.907 davanti alla Red Bull del Campione del Mondo Max Verstappen (+0.169) e a quella di Sergio Perez (+0.171). Più distante la Ferrari di Charles Leclerc, distaccata però di quasi mezzo secondo e con ancora dei problemi alla frizione che hanno decisamente rallentato il lavoro del monegasco. Ottimo quinto tempo per il rientrante Nico Hulkenberg, che con la sua Haas ha chiuso a soli 9 millesimi da Leclerc facendo ben sperare in vista delle qualifiche.

INDIETRO MERCEDES E MCLAREN

Assente la scorsa settimana, causa incidente in allenamento, Lance Stroll ha ottenuto un buon 6° posto, con il canadese che ha svolto un lavoro decisamente diverso rispetto a quello di Alonso, davanti all’Alpine di Pierre Gasly. Tanto lavoro da fare in vista per le qualifiche per Mercedes e McLaren, con Lewis Hamilton (8°) e Lando Norris (9°) davanti all’Alfa Romeo di Guanyu Zhou, mentre è andata decisamente peggio a George Russell e Oscar Piastri che hanno chiuso la loro sessione rispettivamente in P13 e in P15.

DIFFICOLTA’ PER SAINZ

Tra loro troviamo un Carlos Sainz piuttosto in difficoltà in questo primo venerdì stagionale, autore di un testacoda nelle FP1 e di una simulazione qualifica piuttosto sotto tono. A parziale attenuante dello spagnolo una configurazione vettura differente da quella di Leclerc.

DELUSIONE ALPHA TAURI

Chi ha deluso in questa giornata è sicuramente l’Alpha Tauri. Il team di Faenza ha chiuso con Yuki Tsunoda in P18 e Nick De Vries in P19, chiusi a sandwich tra Alexander Albon (16°) e Logan Sargeant (20°).

Vincenzo Buonpane