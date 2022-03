Appena conclusi i test, la F1 è pronta ad iniziare la stagione 2022 con il Gran Premio del Bahrain, che si disputerà sulla pista di Sakhir. Il tracciato dell’isola situata nel Golfo Persico darà alcune delle risposte che gli addetti ai lavori non hanno ottenuto dalle giornate di prove disputate la scorsa settimana.

Il team che pare essere messo meglio rispetto agli avversari è sicuramente la Red Bull, che con il campione del mondo in carica Max Verstappen (il quale si presenterà in pista con il numero 1) ha ottenuto il miglior tempo davanti a tutti gli inseguitori. Mercedes, invece, pare essersi nascosta, pur evidenziando alcune problematiche legate all’effetto porpoising, mentre la Ferrari sembra aver trovato un ottimo ritmo.

Da questa stagione, le due sessioni di prove libere del venerdì saranno disputate al pomeriggio, riservando la mattinata alla sessione media e accorciando così di fatto di un giorno il weekend di gara. Al contrario di quanto annunciato alcuni mesi, non sarà disputata in Bahrain la qualifica sprint, che farà invece il suo esordio stagionale ad Imola.

La peculiarità della corsa del Bahrain sta nell’orario di svolgimento: al tramonto. La partenza si terrà dunque alla luce del sole, che andrà scemando a mano a mano durante la gara, fino all’oscurità illuminata dai potenti fari posti lungo tutta la pista.

Il tracciato

Il circuito presenta diverse possibilità di sorpasso, con quattro rettifili molto lunghi seguiti da brusche frenate, e saranno ben tre le zone DRS a disposizione dei piloti. Sono presenti anche diversi curvoni veloci, in cui è necessario avere una vettura e un telaio molto ben bilanciati. Altra peculiarità è la sabbia del deserto, che spesso viene portata in pista dal vento e infastidisce non poco i piloti

Il rettilineo dei box è molto lungo, circa un chilometro. Rappresenta la maggior possibilità di sorpasso, oltre ad essere la prima zona DRS. Si arriva in fondo al rettifilo a circa 330 km/h, e si scala fino alla seconda marcia per affrontare curva 1, una secca piega verso destra intitolata a Michael Schumacher.

In uscita, si accelera subito per affrontare le curve 2 e 3 (un veloce sinistra-destra) in pieno. L’uscita di quest’ultima, nel 2020, è stata il teatro del terribile incidente di Grosjean. Il rettilineo successivo è la seconda zona DRS, e ci porta verso la parte mista del circuito di Sakhir.

Si frena ai 100 metri per affrontare curva 4 verso destra in quarta marcia; importante qui sarà sfruttare tutta la pista in uscita per preparare al meglio le veloci curve 5, 6 e 7, una sorta di chicane velocissima. Attenzione però a non superare la linea bianca esterna, come effettuato da Verstappen la scorsa stagione, ed incorrere in penalità da parte del collegio dei commissari.

Curva 8 è invece un tornante verso destra che porta verso le due curve più difficili del tracciato: la 9 e la 10. Si tratta di due curve verso sinistra in cui bisogna frenare “in combinato” con lo sterzo, e dove è molto facile bloccare l’anteriore sinistra. In uscita, si entra nella terza zona DRS, un altro lungo rettilineo, opposto a quello dei box, in cui si sfruttano tutte le marce.

L’ultima parte della pista è molto veloce: curva 11 si affronta verso sinistra in quarta marcia, per poi lanciarsi verso la 12 in pieno. La 13 immette su un altro lungo rettifilo che porta all’ultima curva verso destra. Molto importante qui sarà non perdere il punto di corda per avere una buona trazione in uscita di curva, che si potrà tradurre in velocità da sfruttare sul rettifilo di partenza.

ANNO DI COSTRUZIONE: 2004

LUNGHEZZA: 5.412 km

CURVE: 15

GIRI: 57

DISTANZA DI GARA: 308.238 km

ORARI DEL GP DEL BAHRAIN IN TV E SUL WEB

Venerdì 18 marzo

PL1: 13:00-14:00 diretta Sky Sport F1 HD / Cronaca web su Twitter @Livegpit

PL2: 16:00-17:00 diretta Sky Sport F1 HD / Cronaca web su Twitter @Livegpit

Sabato 19 marzo

PL3: 13:00-14:00 diretta Sky Sport F1 HD / Cronaca web su Twitter @Livegpit

Q: 16:00-17:00 diretta Sky Sport F1 HD / Differita TV8 ore 20:00 / Cronaca web su Twitter @Livegpit

Domenica 20 marzo

Gran Premio: 16:00-18:00 diretta Sky Sport F1 HD / Differita TV8 ore 20:00 / Cronaca web su LiveGP.it

ORARI DIRETTE LIVEGP

Sabato 19 marzo: diretta qualifiche dalle 15:45

Domenica 20 marzo: diretta gara dalle 15:45

Nicola Saglia