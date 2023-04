La F1 ha annunciato che il Gran Premio dell’Azerbaijan rimarrà in calendario fino al 2026. Accordo prolungato tra le due entità con l’annuncio che arriva proprio nel weekend in cui la F1 corre a Baku, con il nuovo formato del “Shoot-Out”.

Il Baku City Circuit risulta essere uno dei circuiti più veloci nel calendario, nonostante la natura “cittadina” del tracciato. Una sfida impegnativa per i piloti che trovano insidie ad ogni curva, che rendono la gara imprevedibile.

Stefano Domenicali ha commentato l’accordo: “Il circuito cittadino di Baku è diventato molto popolare per la F1. Si tratta di un tracciato incredibile, che garantisce sempre colpi di scena e che ha visto alcune delle gare più appassionanti nella storia recente. Siamo fieri di estendere la nostra partnership con l’Azerbaijan con l’obiettivo di crescere ulteriormente insieme”.

Farid Gayibov, ministro dello sport in Azerbaijan ha dichiarato: “Confermiamo con emozione la nostra rinnovata partnership con la F1. Sin dal primo evento del 2016 l’impatto avuto da questo sport sull’economia, sulla società e sulla cultura della nostra città e del nostro Paese è stato rimarchevole. Il Gran Premio dell’Azerbaijan è motivo di grande fierezza per tutto lo Stato e continuerà ad ispirare e ad appassionare i nostri fans per altri tre anni. Le sei gare corse qui sono state tra le migliori e tra le più sconvolgenti nella lunga storia di questo sport e non vediamo l’ora di creare altri momenti magici per i fans della F1 a casa e all’estero nei prossimi tre anni, a cominciare da questo weekend. Questo annuncio arriva, inoltre, nel corso di un weekend che ci vede ospitare appassionati da oltre cento Nazioni, il che rende tutto ancora più speciale”.

Chiara Zaffarano

