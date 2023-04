Sergio Perez ha conquistato la prima vittoria della stagione in una gara Sprint a Baku (Azerbaijan): la giornata odierna ha visto entrare in azione il nuovo formato di gara per la F1 con lo “Shoot-Out” che ha stabilito la griglia per la corsa sprint di 17 giri.

Non parte Logan Sargeant, troppi i danni rimediati dalla Williams nell’incidente occorso nel Shoot-Out, mentre l’Alpine di Esteban Ocon ha operato un cambio di sospensioni in regime di parco chiuso. Al via scatta bene Charles Leclerc, che monta gomme medie come quasi tutto il gruppo. Dietro al monegasco prende posto Sergio Perez, mentre Max Verstappen e George Russell contendono all’arma bianca la terza posizione, con l’inglese che supera di forza il campione del mondo (che tocca il muro) in Curva 3.

VSC in pista per un errore di Yuki Tsunoda in Curva 13 che genera parecchi detriti. Il giapponese, con una gomma in meno tenta l’entrata ai box, ma il successivo parcheggio dell’AlphaTauri chiama in pista la SC. La gara riprende alla quinta tornata, con i primi due che rimangono nelle stesse posizioni, mentre Verstappen, con una Red Bull danneggiata, passa Russell e torna terzo. Dietro, Carlos Sainz protegge la quinta posizione. All’ottavo giro Perez entra in zona DRS e passa Leclerc sul lungo rettilineo iniziale. Il messicano conquista la prima posizione.

Dietro incominciano a sgretolarsi i piani di chi aveva giocato l’azzardo delle gomme morbide. Nelle fasi finali, Lance Stroll passa Alex Albon per la decima posizione. Successivamente Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg duellano per le posizioni a ridosso della zona punti.

Perez porta a casa la vittoria davanti a Leclerc, con Verstappen alle loro spalle staccato di circa cinque secondi. Siparietto finale non troppo edificante tra Verstappen e Russell nel ricostruire le concitate azioni della fase iniziale.

🏁 SPRINT CLASSIFICATION 🏁 Sergio Perez takes victory in the Baku Sprint 🏆#AzerbaijanGP #F1Sprint pic.twitter.com/tdeXX74q9H — Formula 1 (@F1) April 29, 2023

Luca Colombo