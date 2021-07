Max Verstappen conquista la sua quarta pole stagionale, ripetendo quanto fatto una settimana fa al Red Bull Ring. L’olandese scatterà davanti a tutti anche nel GP d’Austria di domani, affiancato da un incredibile Lando Norris, staccato di soli 48 millesimi di secondo. Staccate le Mercedes, addirittura fuori dalla Q3 i due piloti Ferrari.

VERSTAPPEN CALA IL POKER

Ancora una grande prestazione da parte di Verstappen, che conquista la pole position, seppur con qualche difficoltà. A differenza di Norris, il leader del mondiale non si è migliorato nel corso del secondo tentativo, ma è riuscito comunque a mantenere la prima posizione.

Dalla seconda fila scatterà invece l’altra Red Bull di Sergio Perez, apparso inizialmente in difficoltà. Il messicano è poi riuscito a conquistare una buona terza posizione, mettendosi alle spalle entrambi i piloti Mercedes.

Quarto infatti Lewis Hamilton, davanti al suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Buona invece la prova dell’AlphaTauri, in top ten con entrambi i suoi piloti, con Pierre Gasly sesto e Yuki Tsunoda settimo.

Ottavo Sebastian Vettel, che con ogni probabilità verrà penalizzato per aver ostacolato Fernando Alonso in Q2. Il tedesco, mentre stava per lanciarsi per il suo giro veloce, ha ostacolato lo spagnolo, che nel frattempo stava chiudendo un giro lanciato ed è rimasto fuori dai primi dieci.

Grandissima possibilità invece per George Russell, qualificatosi per il Q3 con gomma media. Il pilota Williams ha poi ottenuto il nono tempo finale e potrebbe dunque ereditare l’ottava casella in griglia da Vettel, sfruttando anche la gomma più dura rispetto ai piloti AlphaTauri.

FERRARI ESCLUSA E CONTENTA

Grande assente del Q3 invece la Ferrari, undicesima con Carlos Sainz e dodicesima con Charles Leclerc. La Scuderia ha giocato di strategia, preferendo non qualificarsi per il Q3 con gomma rossa per tentare una gara d’attacco domani, come accaduto una settimana fa.

Eliminati in Q2 anche Daniel Ricciardo (tredicesimo), il già citato Alonso (quattordicesimo) e Antonio Giovinazzi (quindicesimo). Fuori già in Q1 invece l’altra Alfa Romeo Racing di Kimi Raikkonen, che scatterà alle spalle del suo teammate. Escluso anche Esteban Ocon, diciassettesimo davanti ai soli Nicholas Latifi, Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

Appuntamento a domani con il GP d’Austria, che scatterà alle 15.

Carlo Luciani