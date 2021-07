Al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, entrambe le due Mercedes sono fuori dalla top 3. Lewis Hamilton, fresco di rinnovo con la scuderia tedesca, deve accontentarsi della quarta posizione e di precedere il compagno Bottas.

Hamilton, il quarto posto è il massimo

Lewis Hamilton già al termine della Q1 navigava in quarta posizione e in Q2 ha deciso di montare sulla sua monoposto le gomme medie, da utilizzare nella partenza della gara di domani. Nonostante la differenza di prestazione con le soft, l’inglese si è qualificato senza particolari problemi.

Nell’ultima manche della qualifica, invece, il pilota della Mercedes non è riuscito a scalzare Norris e Perez davanti a lui, fermandosi in quarta posizione.

Ecco le dichiarazioni del pilota inglese al termine delle qualifiche: “E’ una sfida ancora più difficile rispetto a quella della settimana scorsa. Ho provato di tutto per ottenere di più dalla macchina. Questo è il punto in cui ci troviamo in termini di prestazioni. Dobbiamo lavorare per ritrovare competitività nelle prossime gare”.

Per quanto riguarda le speranze di vittorie, il campione della F1 ha dichiarato: “In termini di puro ritmo, le Red Bull sono fuori dalla nostra portata. Hanno due macchine davanti, con tre decimi di vantaggio. Penso che abbiano migliorato ancora una volta la macchina, e per questo sarà una vittoria facile per Verstappen”.

Hamilton ha poi concluso: “Dobbiamo provare a stare davanti a Perez e limitare i danni di questo fine settimana”. Non certo una dichiarazione incoraggiante per il campione del mondo e il suo team.

Bottas dietro al team mate

La qualifica di Bottas si è svolta con una strategia identica a quella del suo compagno della Mercedes. Il finlandese ha montato le gomme medie nella Q2 in ottica gara, riuscendo a qualificarsi alla sessione successiva.

Il finlandese ha terminato la qualifica in quinta posizione provvisoria in attesa del verdetto dei commissari. L’alfiere della Mercedes, infatti, al termine delle qualifiche è stato chiamato dagli stewards per aver rallentato all’ingresso della curva 9 durante la Q2.

Ecco le dichiarazione del finlandese della Mercedes: “Dobbiamo imparare da quello che è successo oggi, e sono sicuro che domani potremo ottenere un buon risultato per la squadra. Mi aspetto una grande battaglia con la Red Bull”.

Chiara Zaffarano