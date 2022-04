Nonostante tutti i problemi ormai palesati dalla W13, entrambe le Mercedes hanno occupato la terza fila dello schieramento in Australia: miglior risultato in qualifica fino ad ora nel campionato F1 per la scuderia di Brackley, che spinge Hamilton a guardare con positività alla gara di domani.

Le Mercedes continuano a palesare un discreto gap rispetto alle migliori. Hamilton (quinto) paga quasi un secondo da Leclerc, con Russell poco dietro. La W13 continua a mostrare una maggiore difficoltà nel fare il tempo nelle parti guidate. Come abbiamo visto il problema tecnico di fondo non ha una facile soluzione e la Mercedes lavora più che altro con correzioni di assetto. In ogni caso la buona giornata per la Casa della stella a tre punte vede l’ingresso in Q3 di entrambe le McLaren.

Russell ha dichiarato che la scuderia sta ancora prendendo le misure alla W13. Secondo George domani il quarto e quinto posto rappresentano degli obiettivi raggiungibili, pur se ci sarà da lottare. L’inglese ritiene che nella battaglia con McLaren, la Mercedes disponga di un vantaggio competitivo con poco carburante.

Hamilton parla in termini molto ottimistici della gara di domani, per cui intravede un “potenziale podio”. L’entusiasmo di Lewis pare essere dettato dal lavoro fatto in questi due giorni dalla scuderia. “Combatterò il più duramente possibile” ha concluso il sette volte campione del mondo. Rimane sempre un dubbio legato all’effettiva prestazione della monoposto. Tuttavia, e la memoria corre al 2009 con una non irresistibile McLaren, Lewis ha provato di avere i “decimi nel taschino” per il tracciato dell’Albert Park.

Luca Colombo

