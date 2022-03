E’ stata una sessione di qualifica ricca di emozioni forti, quella andata in scena sul circuito di Jeddah per il GP Arabia Saudita. Prima la sorpresa per l’eliminazione di Lewis Hamilton nel Q1, poi la paura per il terribile botto di Mick Schumacher. Infine la tiratissima sfida finale, con Sergio Perez che conquista la prima pole position in carriera precedendo le due Ferrari di Leclerc e Sainz. Solo quarto Vertsappen.

Una qualifica infinita, durante complessivamente oltre due ore per la lunga sospensione causata dall’incidente occorso a Mick Schumacher. Ma alla fine a festeggiare è Sergio Perez, che strappa la pole in extremis a Leclerc e domani partirà per la prima volta in carriera davanti a tutti. Il messicano è stato autore di un giro fenomenale nel finale di sessione, realizzando un 1:28.200 che gli ha consentito di precedere per soli 25 millesimi la Ferrari del monegasco. Per la Ferrari sfuma così una possibile doppietta, con Leclerc e Sainz che si erano alternati al comando per tutta la sessione.

PEREZ PRIMO MESSICANO IN POLE

Il messicano (primo della storia ad ottenere una pole) ha così rimediato alla prestazione non superba di Max Verstappen, soltanto quarto. Una zampata importante che consente alla Red Bull di tenere momentaneamente a bada le due Ferrari, apparse costantemente al top in ogni condizione. La gara potrà riservare molteplici colpi di scena, a partire dai possibili ingressi della Safety Car su un circuito che ha confermato tutte le perplessità della vigilia.

CHE PAURA PER SCHUMACHER!

Il tremendo botto occorso a Mick Schumacher, infatti, non avrebbe probabilmente portato a grosse conseguenze qualora fosse accaduto in un tracciato dotato di vie di fuga in linea con gli standard FIA. Requisiti che (evidentemente) sono stati “dimenticati” nella realizzazione dell’impianto di Jeddah, vista la dinamica che ha visto il pilota Haas finire ad altissima velocità contro le barriera. Fortunatamente, dopo i primi minuti di paura, il giovane tedesco ha confermato di essere in buona salute, seppur trasportato a titolo precauzionale in ospedale. Resta comunque fortemente in dubbio la sua partecipazione alla gara di domani.

CLAMOROSA ELIMINAZIONE DI HAMILTON

Per il resto, la sorpresa maggiore delle qualifiche è stata la clamorosa eliminazione di Lewis Hamilton in Q1. L’anglo-caraibico è apparso decisamente non a proprio agio con la Mercedes, rimanendo assai lontano dalle prestazione del compagno Russell e chiudendo la giornata con una delle delusioni più cocenti della propria carriera. Hamilton domani scatterà soltanto dalla 16° posizione, ma la sensazione è che non abbi in ogni caso il ritmo per pensare ad una rimonta tra i primi. Meglio di lui, come detto, ha fatto Russell (sesto, alle spalle di Ocon), mentre in quarta fila Alonso ha preceduto Bottas, con Gasly e Magnussen a chiudere la top ten.

La gara di domani promette emozioni e colpi di scena, in una Domenica in cui risulta realmente difficile poter fare un pronostico. E se le qualifiche di oggi hanno rappresentato solo un antipasto, il secondo Gran Premio stagionale promette di essere tutto da seguire.

Marco Privitera