A cinque minuti dal termine della Q2 valevole per il GP d’Arabia Saudita di F1, Mick Schumacher, alla guida della sua Haas, ha sbattuto violentemente nella velocissima sezione di Curva 12. Bandiera rossa immediata ed intervento dell’equipe medica per l’estrazione del tedesco dalla vettura incidentata. Mick poi è stato trasportato al centro medico.

Il tedesco ha allargato leggermente l’ingresso di curva dentro la velocissima chicane. Successivamente la sua Haas ha aggredito il cordolo interno, saltellando e perdendo immediatamente aderenza sull’anteriore. Mick ha fatto da passeggero sulla sua vettura, che ha puntato l’esterno della curva, girandosi e sbattendo violentemente con il fianco destro della monoposto. Infine il rottame della Haas pareva la pallina di un flipper, finendo la sua corsa laterale a velocità sostenuta, sbattendo con la pancia sinistra sull’altro lato della sede stradale.

L’incidente ha causato una bandiera rossa immediata nelle qualifiche per la F1. Il tedesco è rimasto all’interno della monoposto per interminabili momenti. L’intervento della squadra medica ha consentito l’estrazione in sicurezza del pilota, poi trasportato al centro medico per i controlli del caso. Successivamente la scuderia Haas ha fatto sapere via social network come il pilota fosse cosciente.

We’ve heard that Mick is conscious, out of the car and currently on his way to the medical centre. #HaasF1 #SaudiArabianGP #Quali — Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 26, 2022

La monoposto ha subito ingenti danni, con la zona posteriore completamente collassata. L’anteriore ha assorbito meglio l’urto, con la cellula di sopravvivenza integra. Bisogna sottolineare come il tracciato cittadino di Jeddah sia molto impegnativo a causa delle alte velocità medie e della sede stradale molto stretta.

Al momento non sappiamo se il tedesco prenderà parte alla gara di domani.

Luca Colombo