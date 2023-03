Charles Leclerc subirà una penalizzazione di dieci posizioni in griglia a Jeddah (GP Arabia Saudita), in forza della sostituzione della terza centralina della stagione sulla propria SF 23.

Come sottolineato durante il fine settimana di F1 in Bahrain, prima del via del GP, la Ferrari aveva rilevato un’anomalia nella centralina della PU sulla vettura di Leclerc. Per questo la scuderia aveva deciso di sostituire l’elemento con uno nuovo. Sfortunatamente, al quarantesimo giro del GP, Charles aveva parcheggiato la propria monoposto per un’improvvisa perdita di potenza.

Oggi, dopo l’analisi a Maranello, il team principal Fred Vasseur ha confermato che la centralina, di cui possono essere utilizzati solo due esemplari all’anno prima di incorrere in penalità, dovrà essere nuovamente sostituita.

Leclerc dovrà subire la prima penalità del 2023 di dieci posizioni in griglia a Jeddah, la prima legata alla PU. Vasseur ha detto: “Ci sono stati due problemi, uno la domenica mattina quando abbiamo fatto l’accensione e uno in gara. Sfortunatamente, per due volte, è stata la centralina, un qualcosa che non abbiamo mai visto in passato. Ora speriamo di avere tutto sotto controllo. Abbiamo un’analisi approfondita su questo. Sfortunatamente dovremo scontare la penalità a Jeddah perché abbiamo un pool limitato a due centraline per stagione.”

L’affidabilità della PU Ferrari pare rappresentare un tallone d’Achille anche in questo avvio si 2023. Durante la stagione 2022 la PU aveva dato dei problemi che avevano generato ritiri in Azerbaijan e Spagna per il pilota monegasco. Maranello aveva precauzionalmente rallentato gli sviluppi sul propulsore, che hanno trovato realizzazione per la stagione in corso.

Prima dell’avvio stagionale, in Ferrari avevano posto l’accento su uno sviluppo in cui l’affrontare i problemi di affidabilità ha rappresentato il punto centrale del lavoro. Attualmente conosciamo solamente la presenza di problemi alla centralina, tuttavia non abbiamo ulteriori dettagli.

Luca Colombo

