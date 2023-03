La seconda giornata del week-end di Jeddah si apre con la sessione durante la quale piloti e team andranno ad ottimizzare le rispettive prestazioni in vista delle qualifiche, programmate per le 18:00 italiane. Dopo un venerdì dominato da Max Verstappen, c’è attesa per capire se l’olandese riuscirà a confermarsi al vertice e se la Ferrari sarà in grado di risalire la china in vista del turno che assegnerà la pole position sul tracciato saudita. Seguite con noi il live blogging delle FP3 del GP Arabia Saudita per rimanere aggiornati in tempo reale!





Marco Privitera