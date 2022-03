Tutto pronto a Jeddah per la prima sessione di prove libere del GP Arabia Saudita. La F1 ritorna in pista dopo soltanto una settimana dalla doppietta Ferrari in Bahrain e già si attendono le prime risposte. La Red Bull avrà risolto i suoi problemi di affidabilità? E Mercedes invece, con una W13 estrema ma ancora difficile da guidare, riuscirà a ritrovare la strada? Ferrari si confermerà vincente? Scopritelo seguendo la cronaca live delle FP1 del GP Arabia Saudita curata dalla nostra Redazione Auto.

LA CRONACA LIVE

Julian D’Agata

