Nell’ultima qualifica in carriera Sebastian Vettel riesce a portare l’Aston Martin in Q3 aggiudicandosi il nono posto in griglia per il GP Abu Dhabi di domani. Il quattro volte Campione del Mondo è parso molto soddisfatto del risultato ottenuto oggi, anche se ammette che un treno nuovo di gomme soft gli avrebbero fatto comodo.

SUPER VETTEL IN TOP TEN

Un super Sebastian Vettel quello visto oggi nelle qualifiche valide per il GP Abu Dhabi di F1. Il tedesco, che ricordiamo è all’ultima presenza in carriera, riesce a conquistare la top ten ed infatti domani scatterà dalla nona casella in griglia. Dopo 57 pole position, 53 vittorie, 4 titoli mondiali e quasi 300 partenze riesce nell’impresa di portare l’Aston Martin in Q3 nonostante abbia avuto a disposizione soltanto un treno di gomme soft nuove. Un risultato straordinario considerato che la monoposto del team inglese ha sempre arrancato in questa stagione, come dimostra il compagno di squadra Stroll che oggi in qualifica non riesce ad andare oltre la quattordicesima posizione.

Sebastian Vettel si è fatto strada attraverso una difficile Q1, dove allo scadere del tempo a disposizione è riuscito, nonostante il traffico, ad ottenere un ottima sesta posizione. In Q2 invece ottiene l’ottava piazza che gli consente di conquistare l’accesso alla Q3, dove se non fosse stato per quel treno di soft in meno avrebbe potuto ambire a qualcosa in più della nona posizione finale. Un risultato che comunque rende felice Seb e che domani gli permetterà di portare punti preziosi alla squadra per la classifica Costruttori.

Aston Martin infatti, nonostante gli investimenti messi in campo da Lawrence Stroll, ha avuto una stagione difficile navigando nella parte bassa della classifica. Il team inglese è settimo a soli 5 punti da Alfa Romeo, e domani nel GP Abu Dhabi potrebbe scavalcare il team del Biscione per la sesta posizione. Anche considerato che Zhou e Bottas partiranno rispettivamente dalla quindicesima e dalla diciottesima casella.

LE DICHIARAZIONI DI VETTEL

Al termine delle qualifiche del GP Abu Dhabi di F1, un emozionato Sebastian Vettel ha dichiarato: “Sono molto contento di come è andata la sessione, molto felice. Siamo riusciti a mettere tutto insieme. Avrei voluto avere un altro treno di gomme soft in Q3, ma nel complesso penso che sia stato un risultato molto positivo per noi che ci mette in una buona posizione per domani. Sono stato in grado di andare più veloce e spingere al limite, quindi mi sono goduto ogni giro che ho fatto. Non ho rimpianti oggi, è stata una bella giornata. Ma abbiamo ancora del lavoro da portare a termine, vogliamo battere Alfa Romeo e provare ad ottenere il sesto posto in classifica, quindi vediamo cosa possiamo fare”.

Julian D’Agata