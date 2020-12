Il GP di Abu Dhabi chiude una stagione 2020 di F1 ricca di emozioni, ma verrà ricordata anche come la gara degli addii. Oggi, infatti, tanti piloti hanno corso per l’ultima volta con le rispettive squadre, e c’è chi conosce il suo futuro come Vettel e chi invece non risalirà su una monoposto della massima serie nel 2021 come Sergio Perez.

L’ULTIMA DI VETTEL IN FERRARI

Come detto prima, il GP di Abu Dhabi di F1 verrà ricordato come la gara del addii. Quello più importante è sicuramente l’addio di Sebastian Vettel alla Ferrari dopo ben sei anni di grandi emozioni: 118 presenze, 14 vittorie, 66 podi. Una storia d’amore iniziata alla grande ma terminata non nel migliore dei modi. Per Vettel comunque nessun rimpianto, in quanto ritiene di aver dato tutto alla squadra e di non meritare il trattamento ricevuto. In ogni caso Seb si consolerà in Aston Martin in prossimo anno, dove proverà a risollevarsi dopo una stagione che lo ha visto salire sul podio soltanto una volta.

Wholesome content alert 🥰 A guard of honour for Seb, as @ScuderiaFerrari send their warrior out to the grid, one last time#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/XgSKnLBaEz — Formula 1 (@F1) December 13, 2020

RICCIARDO SALUTA RENAULT, SAINZ VA IN FERRARI

Un’altro addio eccellente visto durante il GP di Abu Dhabi di F1 è quello di Daniel Ricciardo alla Renault. L’australiano lascia il team transalpino dopo soltanto due stagioni, e soprattutto dopo che il suo feeling con la monoposto era cominciato a decollare considerando che Ricciardo ha conquistato ben due podi. Per Daniel il futuro è comunque roseo: il prossimo anno sarà in McLaren Mercedes al posto di Carlos Sainz.

Carlos Sainz che ha firmato con Ferrari già a Marzo, coronando il suo sogno di guidare la rossa di Maranello. Anche lui è in cerca di riscatto dopo una stagione che lo ha visto più volte preceduto dal compagno di squadra Norris. Lo spagnolo dovrà cercare non solo di risollevare la Rossa, ma anche di dimostrare di poter lottare ad armi pari con Leclerc.

MAGNUSSEN, GROSJEAN E PEREZ VERSO L’ADDIO ALLA F1

Un altro addio di oggi è quello di Kevin Magnussen e Romain Grosjean. I due piloti verranno sostituiti da Mick Schumacher e Nikita Mazepin dopo ben quattro anni insieme, come vi avevamo anticipato qualche settimana fa. Per Magnussen si parla di un futuro nella serie statunitense IMSA mentre Grosjean potrebbe approdare in Formula E.

Go @KevinMagnussen enjoy that last one with @HaasF1Team for us two 💯 pic.twitter.com/TlvObnOcYT — Romain Grosjean (@RGrosjean) December 13, 2020

Discorso diverso invece per Sergio Perez, in quanto per il momento si tratta di un addio forzato. Il messicano è stato costretto dal team a lasciare spazio a Sebastian Vettel, più per questioni di marketing che di reali motivazioni. Perez ha collezionato diversi podi ed una vittoria con Racing Point, e sicuramente e tra i responsabili della crescita della squadra in questi anni. Per lui l’unica opportunità sarebbe in Red Bull, ma qui tutto dipende da Helmut Marko che preferirebbe lanciare Tsunoda. In questo caso per Perez si profila un anno sabbatico, con la speranza di tornare in F1 soltanto nel 2022.

Muchas gracias!! Han sido 10 años inolvidables https://t.co/OJfXVHgCdq — Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 13, 2020

Restate sintonizzati sulle pagine di LiveGP per tutti gli aggiornamenti sul Mondiale di Formula 1 e non solo.

Julian D’Agata