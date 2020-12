La stagione 2020 di F1 chiude i battenti con il GP di Abu Dhabi. A partire dalla pole position sarà Max Verstappen con la Red Bull, che grazie al giro strepitoso di ieri è riuscito a mettersi dietro entrambe le Mercedes. Accanto a lui un Valtteri Bottas in cerca di rivincite, dopo un campionato avaro di soddisfazioni. Riuscirà Verstappen finalmente ad ottenere una vittoria meritata? Riuscirà Bottas a riscattarsi o sarà ancora Hamilton ad avere la meglio? Scopritelo seguendo la cronaca live curata dalla nostra Redazione Auto.

LA CRONACA LIVE



LE DICHIARAZIONI DI VERSTAPPEN DOPO LA QUALIFICA

“Fortunatamente sono riuscito a mettere tutto insieme all’ultimo giro. Questa è stata una stagione lunga per tutti con tante gare consecutive. Quando sei dietro cerchi di avvicinarti e a volte diventa un po’ frustrante non riuscirci. Per quanto riguarda il passo-gara, non abbiamo fatto tanti giri nelle prove, dobbiamo ancora capire a fondo il nostro reale valore. Di sicuro le proveremo tutte per cercare di tenerli dietro, ma c’è da ricordare che le Mercedes sono molto forti. Penso però che anche la Red Bull sia forte sulla velocità di punta. È stata sicuramente una qualifica molto positiva, siamo soddisfatti e domani cercheremo di vincere”.

SEGUITECI ANCHE SU RADIO LIVEGP

Restate sintonizzati su questa pagina per tutti gli aggiornamenti in diretta sulla gara. Ricordiamo inoltre che è possibile seguire il Gran Premio di Abu Dhabi anche anche su Spreaker sulla nostra web radio oppure tramite la nostra pagina Facebook LiveGP. Collegatevi alla nostra homepage dopo la gara per tutti gli approfondimenti, le dichiarazioni dei protagonisti e molto altro ancora.

Leggi anche: F1 | GP ABU DHABI: VERSTAPPEN IN POLE, SI RIPETERÀ IN GARA?

Julian D’Agata