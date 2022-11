La prima sessione di prove libere del GP Abu Dhabi, ultima prova del calendario F1 2022, si chiude così come era terminato l’ultimo appuntamento di Interlagos con le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell a dettare il passo, seguite dalla Ferrari di Charles Leclerc e dalle Red Bull di Sergio Perez e Liam Lawson, quest’ultimo al volante della vettura del Campione del Mondo Max Verstappen.

TANTI ROOKIE NELLA PRIMA SESSIONE

Ed è stata proprio la presenza di tanti giovani piloti (o reserve driver) in pista l’unica vera nota di rilievo in una sessione piuttosto interlocutoria in cui i veri valori in campo si sono visti solo parzialmente. Benissimo è andato il 20enne neozelandese dell’Academy Red Bull, quest’anno impegnato in Formula 2 con la Carlin, che si è messo immediatamente dietro al suo odierno compagno di squadra chiudendo la FP1 con il 4° tempo assoluto a 0.568 dalla vetta. Bene anche Robert Shwartzman sulla Ferrari lasciatagli da Carlos Sainz, 7° assoluto, immediatamente dietro Sebastian Vettel (6°).

MERCEDES DAVANTI A TUTTI

Come in Brasile hanno ben figurato le due Mercedes che hanno chiuso la sessione occupando la prima fila virtuale con, questa volta, Lewis Hamilton davanti al teammate George Russell. Immediatamente dietro le vetture di Brackley, Charles Leclerc ha pagato 0.255 dall’anglo-caraibico lanciando chiaramente il guanto di sfida in ottica secondo posto Costruttori. Sempre per la classifica, ottimo anche il 4° posto di Sergio Perez a meno di un decimo dal monegasco della Ferrari, a conferma che nel resto del weekend le prestazioni potrebbero essere molto vicine tra la Rossa e le vetture di Milton Keynes.

BENE SEB

Ottimo anche il 6° posto di Sebastian Vettel, alla sua ultima gara in carriera, davanti a Shwartzman (7°) con Daniel Ricciardo (8°), Valtteri Bottas (9°) e Alexander Albon a chiudere la top 10, con il pilota Williams autore di un’ottima prestazione. A seguire l’ Alpha Tauri di Pierre Gasly (11°) che ha preceduto il suo prossimo compagno di squadra in Alpine Esteban Ocon (12°) e Yuki Tsunoda (13°).

DRUGOVICH FANALINO DI CODA

Assaggio di quello che potrebbe essere il suo futuro (super licenza permettendo) per Logan Sargeant che ha chiuso la sessione con la P14, dietro a Robert Kubica con l’Alfa Romeo. Per lo statunitense della Carlin, oltre alla buona prestazione, la soddisfazione di essersi messo dietro le due Haas di Kevin Magnussen (15°) e Pietro Fittipaldi (16°). Sessione problematica per il messicano della McLaren Patricio O’Ward (17°) che ha accusato problemi ad inizio turno salvo poi riuscire a mettere a referto 22 giri. Chiudono la classifica l’australiano Jack Doohan (19°) al volante dell’Alpine e il campione 2022 della Formula 2 Felipe Drugovich sull’Aston Martin.

Il programma del GP Abu Dhabi proseguirà nel pomeriggio con le FP2 schedulate per le 14 italiane.

Vincenzo Buonpane