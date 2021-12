Non è ancora finita. Nel post-gara ad Abu Dhabi, Mercedes presenta un doppio reclamo ufficiale alla FIA in merito alla controversa ripartenza dopo la Safety Car all’ultimo giro. Il team anglo-tedesco contesta la classifica finale e si avvale degli articoli 48.8 e 48.12 del regolamento sportivo per corroborare la propria tesi.

La protesta è giunta regolarmente nella finestra di 30 minuti dopo il termine della gara negli Emirati Arabi, in cui Max Verstappen si è aggiudicato il titolo di campione del Mondo 2021 davanti a Lewis Hamilton. Il team Mercedes, visibilmente contrariato nel post-gara, ha formalizzato il proprio reclamo menzionando due articoli del regolamento sportivo, facendo riferimento a due episodi diversi avvenuti nello stesso giro.

GLI ARTICOLI NEL DETTAGLIO

Nel mirino c’è infatti la penultima tornata, in regime di Safety Car, dopo l’incidente di Nicholas Latifi. Poco prima della ripartenza, si è visto infatti Lewis Hamilton procedere lentamente e Max Verstappen affiancare l’avversario per un breve tratto in curva 12. L’articolo 48.8 cita: “Nessun pilota può superare un’altra vettura in pista, inclusa la safety car, fino a quando non ha passato la linea per la prima volta dopo il ritorno della safety car in pit lane”.

La seconda protesta riguarda invece l’articolo 48.12 del regolamento sportivo in vigore, che dice: “Tutte le vetture doppiate dal leader dovranno passare le vetture a pieni giri e la safety car”

Il comando, dopo un repentino cambio di decisione, è stato ricevuto da Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc e Sebastian Vettel, mentre Daniel Ricciardo, Lance Stroll e Mick Schumacher (alle spalle di Max Verstappen dopo la sosta) non hanno ricevuto la stessa comunicazione.

LE REAZIONI DEI PILOTI

Mercedes non rilascerà ulteriori dichiarazioni a riguardo, mentre Christian Horner si è detto deluso ma fiducioso nei confronti della FIA.

Anche il neolaureato campione Max Verstappen si è espresso con i media. “Non c’è molto da dire. Penso che questo episodio riassuma un po’ l’intera stagione” ha dichiarato ai microfoni di motorsport.com.

L’olandese ha aggiunto che nel momento del sorpasso prima della ripartenza stava “tentando di reagire a ciò che stava facendo Hamilton, cercando di non mantenersi troppo distante”.

