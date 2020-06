Il Mondiale 2020 di Formula 1 è ormai alle porte e, con un post sui suoi canali social, Pirelli ha annunciato i set di gomme che verranno utilizzati dai piloti durante le prime otto gare della stagione.

13 SET PER OGNI PILOTA

Come avevamo già detto qualche settimana fa, Pirelli ha proposto ed ottenuto di eliminare la scelta delle gomme da parte delle squadre per i weekend di gara. Ai team, infatti, non sarà più concesso di poter scegliere le mescole da portare a ciascun Gran Premio , ma a decidere sarà invece il fornitore milanese.

Ogni pilota avrà quindi a disposizione per la prima parte di stagione tredici set di gomme cosi suddivisi: otto Soft, tre Medium e due Hard. Questa composizione dovrebbe essere mantenuta da Pirelli almeno fino al GP di Monza il 6 Settembre. Non è chiaro però se i compound utilizzati saranno sempre C2, C3 e C4 come annunciato per il Gran Premio d’Austria, ma potrebbero variare a seconda del circuito mantenendo però sempre la stessa colorazione rossa, gialla e bianca.

LA SCELTA DI PIRELLI NON INFLUIRA’ SULLE STRATEGIE

Il timore è quello che questa scelta possa appiattire le strategie, ma è stato lo stesso Mario Isola a smentire questa ipotesi dichiarando: “Non credo che l’assegnazione standard che faremo possa congelare tutte le strategie. Con il sistema attuale abbiamo alcuni set che devono essere restituiti dopo ogni prova libera e così via. I team avranno la stessa assegnazione di gomme ad inizio weekend, ma potranno poi finire con un’assegnazione differente per qualifiche e gara”.

Poche preoccupazioni da parte di Pirelli quindi, ma resta da vedere se la scelta delle gomme si sarà rivelata corretta in relazione a temperature e consumi. Di certo si tratta di una vittoria per il fornitore milanese, che non dovrà più stare dietro alle richieste dei team, ma potrà gestire autonomamente la produzione degli pneumatici.

Julian D’Agata