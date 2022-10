Fernando Alonso svetta in classifica al termine della FP1 del GP Giappone, 18mo atto del Mondiale F1 2022. Il due volte campione del mondo di Alpine guida il gruppo sul bagnato, abile a precede le due Ferrari con Carlos Sainz e Charles Leclerc.

FP1 GP Giappone, Alpine inizia bene il week-end

La pioggia è stata la vera protagonista del primo turno ufficiale nel noto impianto nipponico, assente negli ultimi due anni dal calendario in seguito all’emergenza sanitaria. Tutti i piloti hanno preso le misure con un tracciato molto insidioso, una situazione che potrebbe tornare utile in vista delle qualifiche e soprattutto per la gara.

La condizione è migliorata progressivamente, i tempo si sono abbassati nel cuore del turno prima di una nuova perturbazione che ha congelato il risultato finale. Alpine ha saputo approfittare della situazione e completare al comando con Fernando Alonso, leader con tre decimi di scarto sulla Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Lo spagnolo ed il monegasco hanno compiuto molti passaggi, una scelta molto diversa rispetto ad altri protagonisti che hanno preferito restare fermi ai box. In merito segnaliamo la poca attività dell’olandese Max Verstappen, sesto dopo la FP1 alle spalle di Kevin Magnussen (Haas) ed Esteban Ocon (Alpine).

Il tedesco Mick Schumacher (Haas) ha completato 7mo davanti a Lando Norris (McLaren), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Sergio Perez (Red Bull), pronto per confermarsi al vertice dopo il successo di settimana scorsa tra i muretti di Marina Bay. Decisamente più attardate le due Mercedes con George Russell e Lewis Hamilton.

Da rimarcare un contatto contro le barriere al termine della FP1 del già citato Schumacher. Il #47 del gruppo ha perso il controllo della propria monoposto all’uscita di curva 7, tratto che mette fine al primo selettivo segmento dell’autodromo che sorge nella Prefettura di Mie.

Appuntamento alle 8.00 (orario italiano) per la seconda sessione di prove libere. Il programma si ripeterà domani con un nuova sessione d’azione e soprattutto le qualifiche ufficiali.

🏁 END OF FP1 🏁 Fernando tops our first session at Suzuka! 👊 TOP 10

Alonso

Sainz

Leclerc

Ocon

Magnussen

Verstappen

Schumacher

Norris

Bottas

Perez pic.twitter.com/34hlG41yIZ — Formula 1 (@F1) October 7, 2022

Luca Pellegrini