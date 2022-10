Ultima trasferta in Estremo Oriente della stagione per la Formula 1, su uno dei suoi circuiti più iconici: Suzuka. Il tracciato, situato nella prefettura di Mie, ospiterà la 36^ edizione del Gran Premio del Giappone. Spesso in passato è stato teatro di duelli appassionanti e regolamenti di conti senza esclusione di colpi. La gara torna in calendario dopo due stagioni di stop a causa della pandemia.

Il debutto del GP del Giappone nel calendario iridato avvenne su un altro tracciato, quello del Fuji, in una delle stagioni più drammatiche della storia di questo sport, il 1976. La vittoria andò a Mario Andretti sulla Lotus. La gara viene ricordata per il ritiro del convalescente Niki Lauda, a causa della pericolosità della pista (inondata da violenti temporali), e la vittoria del Titolo Mondiale per un solo punto da parte dell’inglese James Hunt. Il Fuji ospitò la corsa giapponese ancora per un anno, poi non si corse più in Giappone fino al 1987, quando entrò in scena uno dei tracciati più belli e difficili di sempre: Suzuka.

Il tracciato è molto tecnico e presenta una caratteristica unica nel suo genere. Ha la forma di un “8”, con un sottopasso che permette alle vetture di “incrociarsi” nel corso del giro. La prima edizione qui fu vinta da Gerhard Berger su Ferrari, ma furono le edizioni successive quelle che si fecero ricordare più di tutte, a causa dei duelli tra Senna e Prost.

L’anno successivo il brasiliano vinse gara e titolo, mentre nel 1989 i due si speronarono alla Chicane Casio. Senna riuscì a ripartire, ma venne squalificato perché aiutato dai commissari e il titolo andò a Prost. Nel ’90 la vendetta di Ayrton fu tremenda: alla prima curva speronò la Ferrari del francese, entrambi finirono fuori gara ed il paulista poté festeggiare il suo secondo Mondiale. Dall’87, solo le edizioni del 2007 e 2008 si disputarono ancora al Fuji, mentre per il resto Suzuka è rimasta la casa del GP del Giappone.

Da segnalare come, per quanto riguarda la FP2, si tornerà alla durata di 90 minuti, per concedere più tempo a team e piloti per effettuare i test sulle gomme Pirelli in conformazione 2023.

Il tracciato

Il rettifilo di partenza (unica zona DRS) si presenta con una lieve discesa al termine della quale si toccano i 335 km/h. La staccata non è violenta, dal momento che curva 1 è una veloce destrorsa da settima marcia a 265km/h; più lenta curva 2, sempre verso destra e in leggero banking. A questo punto si entra nel tratto caratteristico della pista di Suzuka: lo Snake. Si tratta di cinque curve velocissime in successione che non lasciano respiro ai piloti, e che danno alla pista la forma di un serpente. Tra queste, l’ultima è il lunghissimo curvone Dunlop, luogo dello schianto che poi risulterà fatale al bravo e sfortunato Jules Bianchi nel 2014.

Ad interrompere la sequenza di curve veloci, ci pensano le due secche curve Degner. La prima si percorre quasi in pieno a 300 km/h, mentre la seconda è molto più lenta e la velocità si dimezza. Dopo il passaggio sotto il ponte e un appoggio verso destra, arriva la curva più lenta di tutto il tracciato; si tratta del tornante di richiamo in salita verso sinistra, che immette nel settore più veloce. Si esce a soli 85 km/h, poi si sfogano tutti i cavalli nella lunghissima curva 12, fino ai 300 km/h; qui altra staccata violenta per affrontare la Spoon, doppia curva verso destra dove è molto facile commettere un errore e uscire larghissimi sul cordolo.

Da qui, altra accelerazione per il rettifilo più lungo della pista, quello del ponte, al termine del quale si tiene il piede sul gas per affrontare senza fiato la secca sinistrorsa della 130R, una delle pieghe più “da pelo” del Mondiale. In uscita, ci si porta subito verso sinistra per impostare al meglio la frenata della Chicane Casio, secca destra-sinistra in discesa teatro di mille duelli e scontri. L’ultima curva verso destra la si affronta in pieno, per tornare sul rettifilo dei box della magica pista di Suzuka.

ANNO DI COSTRUZIONE: 1962

LUNGHEZZA: 5.807 km

CURVE: 18

GIRI: 53

DISTANZA DI GARA: 307.471 km

Gli orari del GP del Giappone in TV e sul web

Venerdì 7 ottobre

PL1: 05.00-06.00 diretta Sky Sport F1 HD

PL2: 08.00-09.30 diretta Sky Sport F1 HD

Sabato 8 ottobre

PL3: 05.00-06.00 diretta Sky Sport F1 HD

Q: 08.00-09.00 diretta Sky Sport F1 HD/ Differita TV8 dalle 16.30/ Cronaca web su Livegp.it

Domenica 9 ottobre

Gran Premio: 07.00-09.00 diretta Sky Sport F1 HD/ Differita TV8 dalle 16.00/ Cronaca web su Livegp.it

Orari dirette Livegp

Sabato 8 ottobre

Diretta qualifiche dalle 07.45

Domenica 9 ottobre

Diretta gara dalle 06.45

Nicola Saglia