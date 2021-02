Sarà la Ferrari ad inaugurare i test Pirelli sulle gomme da 18″ che dal 2022 equipaggeranno le vetture di Formula1. La scuderia di Maranello girerà sul circuito di Jerez a partire da lunedì prossimo con Charles Leclerc e Carlos Sainz che saranno al volante di una SF90 appositamente modificata

TEST PIRELLI SULLE GOMME DA 18″

Il lungo programma della Casa milanese fornitrice unica di pneumatici, con ben 30 giornate di test da effettuare, vedrà il suo inizio sulla pista andalusa di Jerez con la Ferrari che sarà quindi la prima scuderia ad effettuare un test sulle gomme che verranno utilizzate nel 2022.

Ad alternarsi nelle tre giornate di test (lunedì test sulle slick, martedì e mercoledì sulle rain), al volante della SF90 modificata nelle sospensioni, saranno i piloti titolari Charles Leclerc e Carlos Sainz che si alterneranno al volante della Ferrari per mezza giornata.

PRESENTAZIONE DEL TEAM

La settimana del Cavallino si concluderà poi con la presentazione del team che prenderà parte al campionato 2021, con l’evento che sarà trasmesso sui canali social della Ferrari a partire dalle ore 14 di Venerdì 26 Febbraio. La nuova monoposto, ribattezzata SF21, sarà invece presentata il 10 Marzo.

SHELL INNOVATION PARTNER DELLA FERRARI

Gli annunci per Maranello sono proseguiti con il comunicato riguardo il rinnovo dell’accordo con la Shell, una partnership che ha fruttato ben 22 titoli nei Campionati del mondo di Formula 1 FIA: 10 costruttori e 12 piloti.

Ma la collaborazione non si limiterà, come successo fino all’anno scorso, alla fornitura di carburante e alla semplice sponsorizzazione, ma sarà estesa alla ricerca e allo sviluppo di carburanti ecologici, in pieno rispetto della sostenibilità tanto caldeggiata dalla FIA

BINOTTO: “PARTNERSHIP UNICA CON SHELL”

A margine dell’annuncio sono arrivate anche le dichiarazioni del team principal della Ferrari, Mattia Binotto, che si è detto molto soddisfatto dell’accordo raggiunto con il marchio olandese: “Il rapporto fra Scuderia Ferrari e Shell risale al 1929, anno di fondazione della nostra squadra, e nel corso di più di nove decenni ha contribuito alla conquista di tante vittorie: siamo quindi molto lieti che questa collaborazione possa durare ancora a lungo”.

“Ricerca dell’eccellenza, passione per la competizione, lavoro di squadra, trasferimento tecnologico dalla pista alla strada. Sono questi i valori che condividiamo con Shell e che caratterizzano una partnership unica nella storia dell’automobilismo sportivo”.

“Sapere di poter contare su un “Innovation Partner” come Shell ci assicura non soltanto un importante contributo in termini di prestazione ma anche e soprattutto un fondamentale supporto nelle ambiziose sfide che ci aspettano, in particolare quella che vede la Formula 1 impegnata a raggiungere un livello di emissioni zero per il 2030“.

Vincenzo Buonpane

