Torna su Netflix la docu-serie dedicata alla Formula 1 che racconterà emozioni e retroscena della stagione 2020. E’ stato il campionato più pazzo di sempre per il fatto stesso che si sia disputato. La pandemia cambia il mondo e la F1 non è da meno, e su Netflix potremo presto vedere il racconto di questa strana e surreale stagione

Grande conferma

La nuova stagione di Drive to Survive debutterà infatti su Netflix il 19 marzo, portando agli appassionati il racconto dall’interno di una stagione unica, senza la presenza del pubblico in circuito, con pochissimi media al seguito, e priva di tutto quell’alone di festa che circonda ogni gara in pista. La piattaforma conferma dunque uno dei grandi classici di questi ultimi anni che hanno più appassionato il pubblico: un racconto veramente ‘dall’interno’ con dietro le quinte e retroscena unici e imperdibili per gli appassionati.

10 puntate

Saranno dieci gli episodi previsti per questa edizione, la terza di una fortunata serie iniziata col racconto della stagione 2018 e poi quella del 2019. Gli spettatori potranno vivere gli eventi che hanno portato alla rocambolesca cancellazione del Gran Premio d’Australia fino alla ripartenza in Austria quattro mesi dopo. Potremo rivedere le imprese di Hamilton e il suo settimo titolo mondiale da un’altra prospettiva, così come le vittorie inaspettate di Gasly a Monza e Perez in Bahrain.

Ancora poche settimane dunque, per vivere in streaming il racconto della stagione 2020 prima del debutto ufficiale in Bahrain del 28 marzo!

Stefano De Nicolo’

LEGGI ANCHE:F1 | PIRELLI ANNUNCIA LA SCELTA DELLE MESCOLE PER LA STAGIONE 2021