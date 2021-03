Con il lancio della SF21 la Ferrari chiude il “giro” delle presentazioni delle monoposto 2021: a supporto dell’evento online, la Scuderia di Maranello ha distribuito alcuni filmati relativi alla nuova vettura che vanno ad integrare quanto visto durante la presentazione.

Il lancio della SF21

Ovviamente non può mancare un breve filmato relativo al lancio della nuova monoposto. La SF21 viene qui svelata con un ritmo molto dinamico e si notaa una mano di verde sull’airbox.

Per quanto un filmato simile non possa indugiare troppo sui particolari, possiamo comunque notare qualcosa di interessante. Su di tutti spiccano la nuova concezione sul naso della monoposto e le varie paratie spuntate tra la zona anteriore e centrale della monoposto. Non manca una chicca per intenditori: la forma dei supporti degli specchietti retrovisori.

Molte parti potrebbero essere già modificate nella specifica durante i primi test e la zona dei barge-board attorno alle prese laterali (la quale pare giocare un ruolo fondamentale nell’aerodinamica 2021) non è stata inquadrata da vicino. Questo passa il convento e, vista la reticenza degli avversari nel mostrare i vari dettagli, si tratta di grasso che cola.

Il saluto di Charles Leclerc e Carlos Sainz jr

In un secondo filmato, la scena va ai piloti titolari (Leclerc e Sainz jr), che fuori dai box discutono della nuova vettura. Fondamentalmente si tratta di quattro chiacchere relative al colore (la SF21 è caratterizzata da due sfumature di rosso, in una tonalità più scura rispetto al 2020) in cui si apprende che l’introduzione del verde è stata una novità inaspettata dell’ultimo minuto. Domani la SF21 farà uno shakedown di circa 10 giri per pilota e venerdì partiranno i test.

Lo stickering

L’attività di stickering è quella in cui gli adesivi dei marchi e sponsor vengono depositati sulla monoposto. Il filmato dello stickering si apre con una SF21 “vestita” solo di rosso e nero in un’immacolata officina Ferrari.

Nelle immagini si nota meglio qualche dettaglio relativo alle forme della SF21, particolarmente nelle riprese frontali e posteriori. Lo stickering, per quanto rappresenti uno spot ai vari fornitori, è un’attività che comunque deve essere eseguita con la necessaria cautela, visto che anche la verniciatura sulla carrozzeria contribuisce nelle prestazioni di una vettura.

Luca Colombo

Leggi anche: F1 | Svelata la nuova Ferrari SF21: sarà l’arma del rilancio?