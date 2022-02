In una recente intervista rilasciata da Carlos Sainz al Corriere della Sera il pilota spagnolo della Scuderia Ferrari ha rivelato le prime impressioni sulla nuova F1-75, ma ha anche parlato di rinnovo, che spera di firmare a breve.

F1-75 INNOVATIVA AL MASSIMO

La nuova Ferrari F1-75 verrà presentata soltanto il 17 Febbraio, ma Carlos Sainz in un intervista rilasciata al Corriere della Sera ha voluto svelare qualche dettaglio in più sulla macchina definendola innovativa: “E’ molto differente dalle macchine viste negli ultimi anni. Innovativa al massimo. Fino allo scorso anno abbiamo guidato le macchine migliori della storia della F1, ben bilanciate ma dispettose, se perdevi il controllo per un istante, andavi a sbattere. Questa Ferrari mi sembra ancora più reattiva, le sospensioni sono più rigide, dovremo abituarci a gestirla. Non credo basti il primo test a Barcellona, ma in Bahrain qualche informazione certa l’avremo”.

Nonostante la pressione e la consapevolezza che la F1-75 dovrà essere una macchina vincente il clima in casa Ferrari per Carlos Sainz è molto positivo: “L’atmosfera qui è carica di energie e positività. Penso che l’esperienza dello scorso anno abbia fatto bene a tutti noi. Nei corridoi, a Maranello, incontro persone sorridenti, toniche, fiduciose. Non vedo stress, vedo voglia di fare bene”.

NON SONO UN OUTSIDER

Carlos Sainz ha voglia di dimostrare di non essere inferiore a nessuno, anche quando viene definito un outsider: “Non tutti mi trattano da outsider. Chi capisce questo sport, chi ha lavorato con me sa che non lo sono affatto. Quando Mattia Binotto mi chiamò in Ferrari sapeva che avrei potuto fare un buon lavoro, che so essere molto veloce. A chi pensa che il mio livello non sia altissimo non presto attenzione perché non conosce la F1”.

Sainz parla anche del confronto tra Verstappen e Hamilton: “Ammiro la capacità di Max di essere veloce in ogni situazione, il coraggio nel mostrare una propria via, un sorpasso critico. Nei panni di Lewis non so come mi sarei sentito ad Abu Dhabi. Sono rimasto sorpreso da come evitò di piantare un casino alla fine della corsa. Perdere il titolo all’ultimo giro in quel modo è proprio dura da accettare. Lo stimo più di prima per come riuscì a comportarsi. Sul podio scambiammo qualche parola, era davvero in difficoltà”.

RINNOVO E FUTURO

Per quanto riguarda il rinnovo di contratto Carlos Sainz ha confessato che spera di poter firmare presto il nuovo accordo: “Come ha detto Binotto siamo entrambi soddisfatti, abbiamo intenzione di continuare insieme e questo inverno vale come opportunità per trovare un accordo. Ci stiamo provando. Diventare campione del mondo con la Ferrari è la mia ambizione massima. Mi piacerebbe rinnovare il più presto possibile”.

Sebben l’ambizione di Carlos Sainz sia quella di diventare Campione del Mondo con la Ferrari, nel caso dovesse scegliere qualcun’altro al suo posto il pilota spagnolo ha le idee ben chiare: “Escludendo me? Non so. Dico Charles per il bene della Ferrari, ma vorrei dire Sainz. Sono di parte ma credo che con Leclerc siamo una coppia perfetta. Anche pensando alle qualità personali. Siamo simili, abbiamo un bel rapporto, cerchiamo di tenere in alto la bandiera italiana, il nome Ferrari facendo bene il nostro mestiere, che non vuol dire soltanto essere veloci”.

Julian D’Agata