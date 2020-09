Triplo colpo di scena da parte della FDA (Ferrari Driver Academy), che farà debuttare in Formula 1, nelle prove dei Gran Premi 2020, tre dei suoi piloti impegnati in F2. Schumacher e Ilott faranno il loro debutto al Nurburgring, Shwartzman a Yas Marina.

Un premio per le prestazioni in F2

Mick Schumacher e Callum Illot sono attualmente primo e secondo nel campionato cadetto. Entrambi debutteranno nel corso delle FP1 del Gran Premio al Nurburgring. Schumacher prenderà il posto di Antonio Giovinazzi a bordo dell’Alfa Romeo, mentre Illot sostituirà Grosjean sulla Haas.

Entrambi hanno già avuto modo di provare una vettura di Formula 1 durante i test, nel 2019, ma in questo caso il debutto avverrà durante un fine settimana di gara. Schumacher, attualmente leader di classifica in F2, ha dichiarato: “Sono molto contento di avere quest’opportunità di girare nelle prove. Il fatto che la mia prima partecipazione in un fine settimana di gara avvenga di fronte al pubblico di casa del Nurburgring, fa sì che questo momento sia ancora più speciale.”

Shwartzman ad Abu Dhabi

Robert Shwartzman, debuttante in F2 e attualmente quinto in campionato, farà il suo esordio sul tracciato di Yas Marina. Per ora la FDA ha confermato l’evento, ma non ha fornito altri dettagli sulla vettura che il russo guiderà.

In ogni caso, Schumacher, Ilott e Shwartzman sono stati convocati per domani a Fiorano per un test in preparazione del debutto, a bordo della Ferrari SF71-H del 2018.

Mercato

Con il mercato piloti non ancora del tutto chiuso in Formula 1, il debutto durante le prove del venerdì dei tre piloti fa prendere più corpo alle voci per cui nel 2021 ci sarà spazio per almeno un pilota FDA tra le scuderie motorizzate Ferrari.

Al momento, però, le voci rimangono tali. Laurent Mekies, direttore della FDA, ha dichiarato: “Noi (Ferrari, ndr) crediamo fermamente nella nostra Academy, che ha già avuto modo di provare il suo valore con Charles Leclerc, un pilota su cui la Scuderia può costruire il suo futuro a lungo termine.”

Luca Colombo