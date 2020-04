Aumenta il numero di piloti “reali” presenti per il secondo secondo Gran Premio virtuale F1 Esports. Charles Leclerc sarà la stella del secondo appuntamento, che si svolgerà sul circuito di Melbourne. Al pilota monegasco si andranno ad aggiungere Alexander Albon, George Russell e i due piloti che hanno già presenziato la prima gara, Lando Norris e Nicholas Latifi.

LECLERC GUIDA IL QUINTETTO DI PILOTI FORMULA 1 PRESENTI AL F1 ESPORTS VIRTUAL GP DI MELBOURNE

Sarebbe dovuta essere la settimana del primo storico Gran Premio del Vietnam, ma le notissime vicende legate all’emergenza Covid-19 hanno costretto al rinvio. Così come avvenuto in occasione del Gran Premio del Bahrain, anche il Vietnam sarà sostituito da una gara virtuale. I team non potranno sfidarsi sul tracciato di Hanoi, in quanto non presente sul gioco F1 2019. Sarà così il circuito di Melbourne a ospitare il secondo Virtual Grand Prix.

Cresce il numero di piloti Formula 1 che prenderanno parte all’evento. Confermati Lando Norris e Nicholas Latifi, si aggiungono Charles Leclerc, Alexander Albon e George Russell, con quest’ultimo che formerà la reale coppia del team Williams. Altri piloti professionisti presenti saranno Christian Lundgaard, Louis Deletraz e Pietro Fittipaldi. Spazio anche a qualche guest star, come Johnny Herbert, già presente nel primo appuntamento, così come il campione del mondo di cricket Ben Stokes. Non tutto lo schieramento è stato ancora confermato.

SU RADIO LIVEGP IL COMMENTO LIVE DELLA GARA

La gara sarà trasmessa a partire dalla 21 italiane di domenica 5 aprile. Anche in questo caso, LiveGP sarà pronta a commentare in diretta l’evento, tramite la piattaforma Spreaker su Radio LiveGP. La gara verrà trasmessa su tutti i canali ufficiali di Formula 1, per una diretta della durata di 1 ora e 30 minuti, tra qualifiche e una gara di 28 giri. Il primo F1 Esports Virtual Grand Prix è andato al pilota di sviluppo Renault Guanyu Zhou.

Samuele Fassino