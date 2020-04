Sono iniziati i preparativi per il quarto Virtual GP ufficiale della F1. Le Power Unit virtuali questa volta si accenderanno sul circuito di Interlagos in Brasile, alle ore 19 italiane. Noi di LiveGP saremo presenti come sempre per raccontarvelo in diretta.

LA LINE UP DEL VIRTUAL GP DEL BRASILE

Ben cinque le presenze confermate tra i protagonisti della F1 al Virtual GP del Brasile, tra cui Charles Leclerc, che dovrà difendere le sue due vittorie consecutive dagli attacchi di Alex Albon, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi e George Russell. Tra le new entry invece troviamo il difensore dell’AC Milan Alessio Romagnoli, che scenderà in pista al posto di Ciro Immobile sull’Alpha Tauri. Presente anche la leggenda del Rally Petter Solberg e David Schumacher, figlio di Ralf. Andiamo a vedere la line-up provvisoria nel dettaglio:

Ferrari Driver Academy: Charles Leclerc, Enzo Fittipaldi

Red Bull: Alex Albon, Ben Stokes

Renault: Christian Lundgaard, Petter Solberg

Alpha Tauri: Stuart Broad, Alessio Romagnoli

Alfa Romeo: Antonio Giovinazzi, secondo pilota da confermare

Williams: George Russell, Nicholas Latifi

Racing Point: David Schumacher, Jimmy BroadBent

Mercedes: Stoffel Vandoorne, Esteban Gutierrez

McLaren: Piloti ancora da confermare

Restano fuori per il momento i due piloti della McLaren, Carlos Sainz e Lando Norris, che non hanno ancora comunicato nulla a riguardo. Per Norris non sarebbe comunque una novità in quanto fino ad ora, a parte una fugace apparizione in Bahrain, non è mai stato presente per problemi di connessione. Che la McLaren stia concentrando i suoi sforzi sull’IndyCar dopo la vittoria di Norris la settimana scorsa su iRacing?

GRANDE SUCCESSO FINORA PER IL VIRTUAL GP

Il Virtual GP è stato un grande successo tra i fan di tutti il mondo, costretti a casa per il lockdown ed in astinenza da gare reali. Da quando è stato lanciato il format a Marzo sono stati ben 12.9 milioni gli spettatori collegati su tutte le piattaforme. Combinati con gli audience televisivi il totale arriva a 16 milioni, dimostrando quanta popolarità stiano avendo le gare virtuali in questo periodo.

Julian Tan, Capo delle iniziative relative agli e-Sport della F1, ha dichiarato: “Siamo lieti che molti fan possano ancora una volta godersi lo spettacolo del F1 Esports Virtual Grands Prix. Le visualizzazioni continuano a crescere, segno di quanto alto sia il potenziale degli Esports di F1. E’ bellissimo accogliere anche personaggi da altri sport, dando qualcosa in più con cui divertirsi in questo momento di difficoltà”.

COME E DOVE SEGUIRE IL VIRTUAL GP DEL BRASILE

Come scritto in precedenza, il Virtual GP del Brasile prenderà il via alle ore 19 italiane. La gara sarà di 28 giri e verrà preceduta da una sessione di qualifiche di 12 minuti, per stabilire l’ordine di partenza. Il tutto sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali della Formula 1, oltre che sul nostro sito tramite Radio Live GP, con commento interamente in italiano.

Leggi anche: SIM-RACING.TV ISTITUISCE IL PRIMO TROFEO NGK VIRTUAL CUP E FISSA IL MONTEPREMI

Julian D’Agata