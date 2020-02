E’ in arrivo il 28 febbraio la seconda stagione della docuserie sul mondo della Formula 1 prodotta da Netflix Drive to Survive. La prima stagione ha impressionato, appassionato, convinto e forse (per qualche aspetto) deluso gli appassionati più esigenti. Ma non si può negare che il tentativo di Netflix di raccontare la Formula 1 come mai nessuno prima sia stato un esperimento sicuramente riuscito.

Ancora una volta, le telecamere sono entrate nei luoghi più inaccessibili dei paddock per svelare retroscena e segreti della stagione 2019. I dialoghi tra team principal e piloti, team radio esclusivi, riunioni, briefing e interviste uniche non potranno che soddisfare i fans di tutto il mondo, che potranno come nella prima stagione godere di immagini spettacolari e in altissima definizione a pochi metri dal centro dell’azione.

Un prodotto editoriale dunque che punta a raccontare la F1 non solo in pista ma anche e soprattutto dietro le quinte, rivelandone l’aspetto più glamour ed emozionante anche fuori dalla pista. Per questa seconda stagione inoltre, contrariamente alla prima, tutte le scuderie iscritte al campionato hanno acconsentito a partecipare alle riprese per un accesso esclusivo come mai prima.

Infine, parlando delle guest stars di questa seconda serie, ci saremo anche noi di LiveGP con qualche cameo d’eccezione. I più attenti tra voi non mancheranno di riconoscere qua e là i nostri inviati in pista!

Buona visione!

Stefano De Nicolo’