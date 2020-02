La Ferrari ha preso delle misure precauzionali in risposta alla crescente preoccupazione relativa alla diffusione del coronavirus in Italia. In buona sostanza queste misure non dovrebbero incidere sull’attività sportiva, ma sono più che altro indirizzate alle attività sul territorio italiano, come la fabbrica e il museo.









Lo statement diffuso da Maranello

Stando a una nota diffusa dalla Ferrari, la scuderia di Maranello “ha definito delle misure precauzionali per la gestione dell’allerta in corso relativa al coronavirus. Come richiesto dalle Autorità locali i Musei di Maranello e Modena sono chiusi e la Società ha vietato l’accesso ai dipendenti che sono residenti o che hanno visitato le aree interessate dal contagio”.

Inoltre si legge di come la Ferrari abbia “sospeso fino a successiva comunicazione tutte le visite di esterni, inclusi i Factory Tour, così come tutti i viaggi di lavoro non strettamente necessari. La situazione è attentamente monitorata e verranno prontamente applicate e comunicate le nuove misure che si rendessero necessarie”.

Possibili ricadute sull’attività in pista?

Nonostante la nota parli di una limitazione sui viaggi di lavoro, le misure precauzionali per ora non hanno ricadute sull’attività sportiva in pista specie sui test F1 di Barcellona (difficile catalogarli come “viaggi di lavoro non strettamente necessari”…).

In Ferrari mantengono comunque sotto stretta osservazione la situazione relativa al coronavirus e si riservano la possibilità di prendere ulteriori decisioni esecutive qualora si rendessero necessarie.

La posizione della FIA

Ad ogni modo, la diffusione del coronavirus è tenuta sotto stretto controllo non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo: ad oggi il GP della Cina è l’unico ad essere stato rimandato a data da definirsi, ma la FIA ha recentemente comunicato il monitoraggio attento della situazione a livello globale e la possibilità di prendere decisioni riguardanti i Gran Premi in funzione della necessità.

In parole povere, altre tappe del Mondiale 2020 potrebbero seguire il destino del GP di Shanghai.

Seguite l’evoluzione dal vivo del Day 4 di test a Barcellona con LiveGP.it!

Luca Colombo