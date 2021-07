Come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione lo scorso 21 Giugno, sarà il circuito di Silverstone a tenere a battesimo il lancio della nuova monoposto di Formula 1, secondo le specifiche tecniche che entreranno in vigore il prossimo anno. Una nuova era, come definita dalla stessa Liberty Media, che verrà aperta ufficialmente in una diretta streaming il prossimo Giovedì 15 Giugno.

F1 ONE BEGINS

L’articolo e le immagini pubblicate in esclusiva da LiveGP.it avevano letteralmente fatto il giro del mondo, suscitando grande curiosità tra appassionati e addetti ai lavori. Una première che per la prima volta aveva svelato le nuove forme che caratterizzeranno le monoposto di Formula 1 a partire dalla prossima stagione. Ma ora, quanto anticipato dalla nostra testata ha trovato puntualmente conferma. Il prossimo 15 Giugno, infatti, si terrà l’evento di lancio che svelerà ufficialmente la show-car realizzata per l’occasione.

⏰ Save the date, set your alarms! A new era of Formula 1 will be officially unveiled 🙌 ⏰ Streaming live Thursday, July 15 from 1330 UTC on Facebook and YouTube#F1 #F12022 pic.twitter.com/G4nfz9wFge — Formula 1 (@F1) July 12, 2021

Sarà chiaramente un antipasto delle nuove vetture che andranno a calcare i palcoscenici iridati dal prossimo anno, con il modello in scala 1:1 della vettura che per la prima volta verrà mostrato dal vivo. L’evento, ribattezzato ‘F1 One Begins’ sarà trasmesso a partire dalle 16:00 italiane sul sito F1.com e sui canali YouTube e Facebook della Formula 1. Il tutto accompagnato da una serie di approfondimenti tecnici, utili al fine di comprendere meglio l’impatto che le nuove regole avranno sul futuro della categoria.

AL VIA ANCHE LA SPRINT RACE

La scelta della sede non arriva a caso: Silverstone ha infatti ospitato il primo Gran Premio di Formula 1 della storia (nel lontano 1950). Oltre a rappresentare la pista di casa per molti team presenti in griglia, costituisce un luogo altamente simbolico per aprire ufficialmente la nuova era della categoria. Il tutto in un week-end che vedrà per la prima volta l’esperimento della Sprint Race. La mini-gara del Sabato, infatti, andrà a determinare la griglia di partenza per il Gran Premio di Domenica.

Marco Privitera