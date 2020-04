Codemasters ha annunciato oggi che F1 2020, il videogioco ufficiale del Campionato del Mondo di Formula 1, uscirà in tutto il mondo venerdì 10 luglio 2020 su PlayStation4, Xbox One, PC Windows e per la prima volta, Google Stadia.

LE NOVITA’ DI F1 2020

Codemasters tra le novità di quest’anno presenta una “Michael Schumacher Deluxe Edition” che affiancherà la versione classica denominata “F1 2020: Seventy Edition”. La versione deluxe viene fornita di contenuti esclusivi e consente un accesso anticipato di tre giorni rispetto alla data di lancio del 10 Luglio.

Sarà inoltre presente una modalità denominata “Il mio team”. Questa nuova modalità di gioco consente ai giocatori di creare il proprio team di F1 e di provare una nuova esperienza di pilota-manager che rappresenta una novità assoluta per un gioco di F1.

Questa funzione e l’ormai consolidata modalità Carriera permetteranno inoltre ai giocatori una maggiore flessibilità nella durata del campionato. Si potrà infatti scegliere tra la stagione completa da 22 gare oppure tra stagioni più brevi da 10 o 16 gare, scegliendo le proprie piste preferite. Saranno inoltre inclusi il circuito di Hanoi in Vietnam ed il circuito olandese di Zandvoort.

Per quanto riguarda il multiplayer fa il suo grande ritorno in F1 2020 lo schermo diviso per due giocatori, insieme ad una serie di nuove opzioni progettate per aiutare i nuovi virtual drivers ad adattare la sfida di F1 2020 in base alle loro abilità di guida. Sarà inoltre presente anche l’intero campionato di Formula 2 con tutti i team e piloti.

MICHAEL SCHUMACHER DELUXE EDITION

I giocatori che acquisteranno la F1 2020 “Deluxe Schumacher Edition” potranno vestire i panni del leggendario Michael Schumacher in quattro delle sue auto più iconiche. I giocatori riceveranno anche contenuti esclusivi, tra cui nuove livree ed oggetti di personalizzazione del proprio alter ego virtuale, inclusa la celebrazione del podio. Le quattro auto incluse nella F1 2020 Deluxe Schumacher Edition sono: Jordan 191, Benetton B194, Benetton B195 e Ferrari F1-2000.

Inoltre, per celebrare il Settantesimo anniversario della Formula 1 stessa, i fan che prenotano o acquistano la “Schumacher Deluxe Edition” o la “F1 2020: F1 Seventy Edition” riceveranno un set esclusivo di oggetti di gioco.

LE PAROLE DI CODEMASTERS

Paul Jeal, direttore del franchising F1 di Codemasters, ha dichiarato: “F1 2020 promette di essere il titolo più grande ed innovativo fino ad oggi. I nostri giocatori apprezzeranno una profondità di gioco ancora maggiore con l’introduzione della nuovissima funzione La mia Squadra, insieme ad una stagione completamente personalizzabile che consentirà loro di scegliere le piste preferite. Nell’anno in cui Lewis Hamilton tenterà la scalata al suo settimo Campionato mondiale, celebriamo il più grande pilota di F1 di tutti i tempi con la nostra Michael Schumacher Deluxe Edition, che sappiamo sarà molto apprezzata dalla nostra community”.

“Come grandi fan di F1, continuiamo a innovare e sviluppare modalità di gioco che avvicinano i giocatori allo sport del mondo reale“, ha dichiarato Lee Mather, direttore di F1 2019. “Abbiamo anche aggiunto nuove modalità per consentire ai giocatori più occasionali di avvicinarsi più facilmente alla velocità e abbiamo riportato lo schermo diviso per il gioco con gli amici. Le aggiunte riducono sia la difficoltà che la curva di apprendimento, mantenendo la maneggevolezza della macchina che i nostri giocatori adorano”.

Non ci resta che aspettare il 10 Luglio per poter finalmente mettere le mani su F1 2020. Qui potete trovare il trailer di lancio del gioco:

Julian D’Agata