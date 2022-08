Nessuna sorpresa, anzi. Il valzer di piloti tra Alpine e Aston Martin si apre e chiude nel giro di sole ventiquattr’ore. Dopo l’annuncio inaspettato di Alonso, che prenderà il posto di Sebastian Vettel alla corte di Lawrence Stroll, come prevedibile sarà Oscar Piastri a sostituire l’asturiano in seno alla scuderia transalpina a partire dal prossimo anno. Una promozione meritata per il pilota australiano, chiamato ora a confermare anche in Formula 1 quanto di buono messo in mostra nelle categorie propedeutiche.

UNA PROMOZIONE MERITATA

Una cosa è certa: il prossimo anno in Formula 1 ci sarà almeno un debuttante. Dopo aver conquistato i titoli di F3 e F2 nelle due stagioni precedenti, ed essere stato messo “in panchina” quest’anno in attesa che arrivasse un’opportunità da titolare, per Oscar Piastri si aprono ufficialmente le porte del grande Circus con Alpine. Sarà infatti il 21enne di Melbourne a ereditare il sedile di Fernando Alonso, andando ad affiancare Esteban Ocon in una coppia giovane e affamata di risultati.

Dopo un divorzio che sembra aver lasciato qualche strascico polemico (e con un rapporto tra i due piloti che sembra deteriorarsi di gara in gara) l’Alpine è pronta a voltare pagina, affidando al giovane rookie australiano le chiavi della risalita. Già, perché se l’Alpine attualmente appare consolidata nel ruolo di quarta forza del Mondiale, l’obiettivo di lottare costantemente per il podio (e, più tardi, per la vittoria) sembra ancora al di là da venire. Ed ecco che, per i prossimi anni, la scuderia diretta da Laurent Rossi si affida alla linea giovane, affiancando al 25enne Ocon (nonostante le oltre cento presenze in Formula 1) il pilota probabilmente più talentuoso emerso dalle categorie propedeutiche nel corso degli ultimi anni.

Oscar Piastri non è certo un nome nuovo nell’ambito del gruppo Renault e Alpine. Già da quattro anni, infatti, l’australiano gravita nell’orbita del vivaio promosso dalla Casa francese. La prima presa di contatto è avvenuta nel 2018, con il suo debutto nella Formula Renault Eurocup, conquistata l’anno successivo con sette vittorie. Da quel momento, Piastri non ha più sbagliato un colpo: nel 2020 si è imposto al debutto in Formula 3 con il team Prema, mentre l’anno successivo ha replicato l’impresa anche in Formula 2, dominando la stagione e conquistando il titolo da rookie con due gare d’anticipo.

SZAFNAUER: “UN TALENTO RARO”

Queste le parole di Otmar Szafnauer, team principal Alpine: “Oscar è un talento di una brillantezza rara. Siamo orgogliosi di averlo supportato nel suo percorso dalle formule minori, aiutandolo a maturare e a crescere. Con il suo attuale ruolo di reserve driver ha avuto modo di lavorare a stretto contatto con il team, pertanto lo riteniamo più che pronto ad affrontare questo salto. Insieme ad Esteban formerà una coppia che ci consentirà di proseguire il nostro percorso verso il successo”.

Con buona pace di Fernando Alonso, il quale sembra essere destinato a vivere da “separato in casa” la seconda parte di stagione in Alpine.

Marco Privitera