Sono stati diramati gli orari di inizio per ciascuna delle gare confermate nel calendario di F1 del 2021, con i GP europei che scatteranno alle ore 15 anziché dieci minuti dopo, come avvenuto nelle ultime stagioni

ACCORCIATE FP1 E FP2

La stagione di Formula 1 inizierà ufficialmente in Bahrain il 26 marzo con la sessione di prove libere di apertura di venerdì che inizierà alle 14.30 ora locale. Sia le FP1 che le FP2, tradizionalmente di 90 minuti ciascuna, da questa stagione in poi saranno ridotte a 60 minuti ciascuna, la stessa durata delle FP3 di sabato. La riduzione di un’ora del tempo di prova costringerà le squadre a girare con più continuità in pista per trovare la giusta messa a punto per le qualifiche e la gara.

RITORNO AL PASSATO

Dal 2021, quindi, la maggior parte dei GP europei inizierà alle 15:00 (orario locale), con Baku che avrà uno slot alle 16:00. Il Gran Premio del Bahrain di apertura della stagione avrà inizio alle 18:00, mentre l’orario di inizio della gara notturna per Singapore (20:00) e Arabia Saudita (19:00). Canada, Giappone e America inizieranno alle 14:00, con il Messico che otterrà il primo slot dell’anno alle 13:00.

GLI ORARI ITALIANI

GRAND PRIX DATA ORARIO INIZIO Bahrain 28 MARZO 16:00 Italy – Imola 18 APRILE 15:00 TBC 2 MAGGIO TBC Spain 9 MAGGIO 15:00 Monaco 23 MAGGIO 15:00 Azerbaijan 6 GIUGNO 13:00 Canada 13 GIUGNO 20:00 France 27 GIUGNO 15:00 Austria 4 LUGLIO 15:00 Great Britain 18 LUGLIO 16:00 Hungary 1 AGOSTO 15:00 Belgium 29 AGOSTO 15:00 Netherlands 5 SETTEMBRE 15:00 Italy – Monza 12 SETTEMBRE 15:00 Russia 26 SETTEMBRE 13:00 Singapore 3 OTTOBRE 13:00 Japan 10 OTTOBRE 06:00 United States 24 OTTOBRE 21:00 Mexico 31 OTTOBRE 20:00 Brazil 7 NOVEMBRE 18:00 Australia 21 NOVEMBRE 07:00 Saudi Arabia 5 DICEMBRE 17:00 Abu Dhabi 12 DICEMBRE 14:00

Vincenzo Buonpane

LEGGI ANCHE: F1 | DOMENICALI: “PRIORITARIO UN CALENDARIO CON 23 GARE”