Il calendario del Campionato di Formula 1 2020, rimaneggiato a causa del Covid-19, ha raggiunto la completezza con l’annuncio dei quattro round finali: tra metà novembre e metà dicembre si terranno quattro gare, delle quali una in Turchia, due in Bahrain e una ad Abu Dhabi.

Istanbul Park: un clamoroso ritorno

In mattinata il sito della Formula 1 ha confermato l’inserimento delle quattro tappe conclusive inerenti al Campionato 2020, secondo questa tabella di marcia:

Round 14 / NOV 13-15 / FORMULA 1 DHL TURKISH GRAND PRIX 2020 Round 15 / NOV 27-29 / FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2020 Round 16 / NOV 4-6 / FORMULA 1 ROLEX SAKHIR GRAND PRIX 2020 (Bahrain) Round 17 / DIC 11 - 13 / FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2020

I Gran Premi ritornano dunque sul tracciato di Istanbul Park, che non ospita una gara della massima Formula dal 2011. La tappa in Turchia sarà seguita, dopo due settimane, del double-header in Bahrain, che farà da apripista al triplo back-to-back con la gara finale ad Abu Dhabi a metà dicembre.

Diciassette gare

Contemporaneamente all’annuncio delle ultime quattro gare della stagione, è stata confermata la cancellazione per il 2020 del Gran Premio in Cina, per il quale nelle passate settimane si vociferava un possibile ingresso nella lista finale.

Come si può notare, il calendario si estenderà fino a metà dicembre, sommando un totale di diciassette appuntamenti. Il numero di GP è in linea con le previsioni di dimensione fatte dalla FIA e da Liberty Media nel periodo di stop forzato durante la stagione primaverile.

Inoltre, secondo i bene informati, avendo superato i sedici appuntamenti in calendario, qualora tutte le gare dovessero essere effettivamente disputate, la Formula 1 sarà in una posizione tale da riscuotere i diritti TV con la tariffa pattuita originariamente.

Porte aperte e le parole di Chase Carey

Nel comunicato diramato dalla Formula 1 si legge la volontà di procedere con alcuni appuntamenti “a porte parzialmente aperte“, anche se tale scenario deve essere ancora finalizzato con le varie autorità locali.

In merito alle nuove gare, Chase Carey ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di annunciare che Turchia, Bahrain e Abu Dhabi faranno parte della nostra stagione 2020. Quest’anno ha rappresentato una sfida senza precedenti per la F1 e il mondo. (…) Anche se siamo tutti delusi dal fatto di non essere stati in grado di tornare ad alcune delle gare programmate originariamente, siamo fiduciosi che la stagione sia iniziata bene e continuerà a offrire molte emozioni.”

Luca Colombo