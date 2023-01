A oltre nove anni dall’incidente accaduto sulle nevi di Meribel, la battaglia silenziosa di Michael Schumacher prosegue anche nel giorno del suo 54esimo compleanno. Sono stati come sempre numerosi i messaggi di affetto inviati al campione tedesco, quasi a volerne sottolineare la presenza tangibile in un mondo dove il suo nome riecheggia quotidianamente. Tra di essi, quelli del figlio Mick ma anche della Ferrari, che ha voluto sottolineare la propria vicinanza al pilota più vincente nella storia del Cavallino.

TANTI AUGURI MICHAEL

Keep Fighting Michael. I messaggi di auguri inviati al sette volte campione del mondo hanno invaso puntualmente la rete nel giorno del suo compleanno, che il tedesco ha trascorso come sempre circondato dall’affetto dei propri cari nella sua villa in Svizzera. Particolarmente significativa la foto postata su Instagram dal figlio Mick, il quale ha scelto una foto in compagnia del padre accompagnata da una breve dedica: “Tanti auguri al miglior papà del mondo. Ti voglio bene”. Non è stata da meno la Scuderia Ferrari, che ha rivolto gli auguri al proprio campione con una serie di tweet: “Con te nel giorno del tuo compleanno. Oggi e per sempre”. Il team di Maranello ha inoltre ricordato attraverso alcune statistiche gli incredibili primati fatti registrare da Schumacher nelle undici stagioni disputate con la Rossa.

With you on your birthday, @schumacher ❤️ Today and all days 👊 pic.twitter.com/KkJ4M98F1I — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 3, 2023

LAPO ELKANN: “TI ASPETTIAMO”

Sulla stessa lunghezza d’onda anche la Mercedes, la quale ha pubblicato lo strepitoso giro di qualifica a Montecarlo nel 2012 che gli è valso l’ultima pole position della carriera. La scuderia di Brackley ha inoltre invitato i propri fans a scegliere una foto rappresentativa di Michael a bordo della Freccia d’Argento. Non sono poi mancati gli auguri della Formula 1, che ha ricordato le sue 91 vittorie e 68 pole position sui 306 Gran Premi disputati in carriera. Tra i messaggi pubblicati sui Social, particolarmente significativo quello di Lapo Elkann, il quale ha twittato: “Buon compleanno a te caro Michael Schumacher. Non sai quanto ci manchi e quante gioie ci hai regalato. Ti aspettiamo sempre a braccia aperte. Sei unico e inimitabile“.

Già, come non essere d’accordo…

Marco Privitera