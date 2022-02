Coraggio, creatività e spirito di collaborazione. Con questi termini Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha voluto definire l’enorme lavoro che ha portato la F1-75 a venire alla luce. Una vettura con cui Maranello dovrà cercare di tornare ai fasti di un tempo, anche e soprattutto grazie a Carlos Sainz e Charles Leclerc, apparsi molto carichi e vogliosi di iniziare la stagione 2022.

Aspettative. E’ questo il sentimento che ha pervaso la presentazione della Ferrari in versione 2022, mai come quest’anno chiamata a non sbagliare.

L’EMOZIONE DI BINOTTO

Lo sa benissimo Mattia Binotto, che in veste di padrone di casa, ha espresso tutta la sua emozione per il lancio di una vettura definita dallo stesso team principal “coraggiosa”: “Non vi nascondo che sono personalmente emozionato. Questa vettura è l’espressione dell’impegno e della dedizione e della passione di ognuno di noi. Questa vettura è la sintesi di un lavoro di squadra, di un lavoro di squadra che su questa macchina ha investito ogni risorsa con coraggio, creatività e spirito di collaborazione. Questo è un buon gruppo, che si è rafforzato e che ha investito competenze in questo progetto. Io personalmente ne sono orgoglioso. Abbiamo affrontato questo progetto e questa sfida con un approccio rivolto all’innovazione perché siamo convinti che oltre a un regolamento tecnico completamente nuovo, l’approccio mentale di apertura sia quello giusto per questo esercizio”.

RICHIAMO ALLA STORIA

Nella ricorrenza dei 75 anni della Ferrari, non poteva non essere sottolineata anche la scelta sul nome della nuova nata di Maranello: “La F1-75 ci ricorda con il suo nome che quest’anno celebriamo i 75 anni della prima vettura, la 125S, che porta il nome del nostro fondatore. Con lei speriamo di scrivere pagine che onorino la tradizione di questa scuderia, la più gloriosa e la più vincente di sempre”.

GIOVENTU’ ED ESPERIENZA

Chiusura da parte di Binotto con parole al miele per i due piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz chiamati a riportare la Ferrari nelle posizioni che le competono: “I nostri due piloti sono molto giovani ma con grande esperienza. Charles è un prodotto della nostra Academy, è alla quarta stagione con la Ferrari, è molto veloce e ha talento. Ogni stagione sta migliorando e diventando sempre più veloce, sta progredendo come persona e come pilota e ci aspettiamo possa continuare a farlo anche nella nuova stagione. Quando abbiamo scelto Carlos più di un anno fa, credo che nessuno si aspettasse fosse così veloce. Ma per noi non è stata una sorpresa, si è inserito bene in squadra e ha migliorato di continuo e ha concluso davvero molto forte. Mi aspetto che possa ulteriormente alzare il livello.

Di sicuro questa è una monoposto in cui abbiamo messo il meglio di noi, lo sanno Charles e Carlos, lo sappiamo tutti noi”.

IL DURO LAVORO DI CHARLES

La parola poi è passata a Charles Leclerc che, oltre ad apprezzare la F1-75, ha rivelato come si stia preparando all’imminente inizio della stagione agonistica: “Sto lavorando quanto più forte possibile, per migliorare di anno in anno. Questa stagione sarà davvero importante per il team. E con il cambio regolamentare è una grande opportunità. Quindi le aspettative sono molto alte. Faremo in modo che tutto il lavoro fatto dietro le quinte ci permetta di raggiungere grandi risultati durante la stagione. La F1-75? La adoro!!! Mi piace molto. La adorerò ancor di più se è veloce in pista. Il naso sembra enorme. E non c’è nessun pilone. Il che è strano, perché prima li usavamo. E’ abbastanza diversa. Si vede quanto lavoro c’è stato. Sembra diversa ed estrema. Adoro la livrea. E’ un rosso più scuro. Sembra più aggressiva!”

OBIETTIVO: MIGLIORARSI

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Carlos Sainz, reduce dall’ottimo quinto posto nella stagione 2021: “Sono pronto per questa stagione. Il 2021 è stato un grande anno per me, perché sono riuscito a capire come funziona il team e ad adattarmi al nuovo ambiente. Ma ora è tempo di portare il team a un altro livello e ad un 2022 con più successi. La F1-75 mi piace, sembra aggressiva e veloce. E’ un cambiamento radicale. Spero solo, come ha detto Charles, che sia veloce. Le ruote da 18 pollici le avevamo già provate lo scorso anno. E dovrebbero darci la possibilità di spingere ancora di più durante le gare. E di sfidare le altre monoposto. Il grande dubbio è la visibilità. Sembra che possano coprire un poco la visuale, e nei circuiti cittadini può essere un po’ difficile. La livrea? Stiamo cercando di rappresentare i vecchi giorni della Ferrari, quindi è perfetta”.

Vincenzo Buonpane

