Dopo aver annunciato il proprio arrivo in F1 a partire dal 2026, Audi ha deciso di ampliare il suo stabilimento di Neuburg in vista dello sviluppo della nuova Power-Unit. I lavori inizieranno già questa settimana e riguarderanno un nuovo edificio di circa 3000 metri quadri dove prenderà vita il progetto.

COMPETENCE CENTER SEMPRE PIU’ ALL’AVANGUARDIA

Il Competence Center Audi Motorsport di Neuburg è stato inaugurato nel 2014, ed è considerato un centro di eccellenza riguardante lo sviluppo e la creazione di tutti i progetti sportivi della casa tedesca. Al suo interno infatti hanno preso vita le futuristiche Audi RS Q e-tron che partecipano alla Dakar, ma anche la R18 quattro hybrid, la RS 5 del DTM e le monoposto che prendono parte al campionato di Formula E.

Dal 2026 però una nuova sfida attende Audi e per non farsi trovare impreparata la Casa di Ingolstadt ha deciso di ampliare il suo stabilimento con una nuova struttura che vedrà la nascita della nuova power-unit tedesca per lanciare la sfida alla F1. Il nuovo edificio infatti vedrà al suo interno degli innovativi banchi di prova dove il nuovo motore prenderà vita.

L’intera Power Unit, infatti, che consiste nel sistema di recupero energia, motore elettrico, batteria, la parte elettronica ed il propulsore a combustione, sarà prodotta in questa nuova struttura. Inoltre, intorno al 50% della potenza proverrà dalla parte elettrica, punto in cui Audi crede molto. La casa tedesca inoltre potrà contare, oltre che alle sue conoscenze, anche sulla partnership con Sauber che affiancherà Audi nel suo ingresso in F1. Il nuovo edificio verrà identificato con il nome di F7.2 e sarà costruito di sana pianta in un’area attualmente inutilizzata. I lavori dovrebbero concludersi nel 2024.

LE DICHIARAZIONI

Oliver Hoffmann, membro del Board per lo sviluppo tecnico, ha dichiarato: “Il Competence Center Audi Motorsport costituisce la base ideale per il progetto F1. Progettato e voluto da subito per affrontare sfide tecniche e sportive assai complesse, vedrà l’espansione in corso garantire gli spazi necessari per ottimizzare lo sviluppo a lungo termine della power unit destinata alla massima serie motoristica”.

Oltre all’area tecnica, ci sarà spazio anche per un’officina meccanica che avrà dalla sua ben 60 collaboratori, i quali si aggiungeranno ai già 220 dipendenti impegnati sul progetto. A partire dalla seconda metà del 2023 essi saliranno a 300, segno di quanto la Casa tedesca creda nel suo approdo in F1. A confermarlo è anche Adam Baker, Ceo di Audi Formula Racing GmbH, che dichiara: “Il nostro obiettivo è sviluppare una squadra in grado di primeggiare nella massima serie del motorsport, plasmando un team d’eccellenza, che sarà ogni giorno più solido e coeso”. Vedremo se questi investimenti daranno i loro frutti, ma una cosa è certa: Audi fa sul serio, e dal 2026 sarà un nuovo competitor da tenere d’occhio.

Julian D’Agata