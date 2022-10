Dopo aver annunciato il proprio ingresso ufficiale in F1 come fornitore di power unit nel corso del GP del Belgio, Audi ha ora ufficializzato anche il team partner a partire dal 2026. La casa dei quattro anelli si legherà al team Sauber, che alla fine del prossimo anno terminerà la collaborazione con Alfa Romeo.

AUDI AL DEBUTTO

Due mesi fa, con una conferenza stampa organizzata a Spa-Francorchamps, la casa tedesca aveva ufficializzato il suo debutto in F1 a partire dal 2026. In quell’occasione, però, non era stato fatto nessun riferimento alla squadra con cui si sarebbe legata, ma non era certo un segreto che quel team fosse Sauber.

Adesso è arrivata anche la conferma di questa partership totalmente nuova per il Circus. Una sfida importante per Audi, che pur non avendo mai gareggiato in F1 si è fatta un nome nel mondo del motorsport. Il propulsore sarà creato presso il Motorsport Competence Center Audi a Neuburg an der Donau, in Germania, mentre il team continuerà a lavorare nella sua sede di Hinwil, in Svizzera.

Non è invece stato chiarito quale sia la quota acquisita da parte dell’Audi, ma negli scorsi mesi si parlava addirittura del 75%.

UN NUOVO CAPITOLO PER SAUBER

Si apre così una nuova era per il team Sauber, che potrà contare su una partnership forte, come dichiarato da Finn Rausing, Presidente di Sauber Holding: “Audi è il miglior partner per il Gruppo Sauber. È chiaro che entrambe le aziende condividono gli stessi valori e la stessa visione. Non vediamo l’ora di raggiungere i nostri obiettivi comuni con una partnership forte e di successo”.

Queste invece le parole di Oliver Hoffmann, membro del Consiglio per lo sviluppo tecnico di AUDI AG: “Siamo lieti di aver acquisito un partner così esperto e competente per il nostro ambizioso progetto di Formula 1. Conosciamo già il Gruppo Sauber e siamo convinti che insieme formeremo una squadra forte”.

Gli fa eco Adam Baker, amministratore delegato dell’azienda: “La Sauber è un partner di prim’ordine per l’utilizzo dell’Audi Power Unit. Non vediamo l’ora di lavorare con un team esperto che ha contribuito a plasmare molte epoche della storia della Formula 1. Insieme, vogliamo scrivere il prossimo capitolo a partire dal 2026″.

Già in passato Audi ha sfruttato le strutture della di Hinwil, in particolare la galleria del vento della Sauber per lo sviluppo delle vetture vincitrici a Le Mans e nel DTM. Adesso si apre una nuova collaborazione, ancora più forte di quelle del passato.

Carlo Luciani