Dopo la Mercedes, questo pomeriggio è toccato all’Alpine alzare i veli e presentare la nuova vettura, che scenderà in pista nella stagione 2021 di Formula 1. Una auto e una squadra nuova, per lo meno per quanto riguarda il nome, i colori e il neo Race Director, Davide Brivio, che arriva dal Motomondiale

Ma anche una scuderia che mantiene gli stessi valori e gli stessi obbiettivi. Con un emozionato Fernando Alonso (assente a causa di un incidente che lo ha coinvolto recentemente) che ha dichiarato di essere contento di tornare, e con un Esteban Ocon pronto a puntare in alto.

LE PAROLE DEI PILOTI

Fernando Alonso: “Sono davvero entusiasta di tornare dopo due anni di assenza. Sono molto motivato a cominciare questo capitolo con Alpine e ovviamente è fantastico tornare nel team con il quale ho avuto ottimi risultati. Siamo molto emozionati per quello che ci attende”.

Esteban Ocon: “Sono orgoglioso di fare parte di un altro capitolo della storia di Alpine. La stagione 2020 per me è stata molto intensa, ma ci sono stati dei grandi momenti come il primo podio”.

“Sono ansioso di raggiungere grandi risultati – ha proseguito il pilota francese – Sono molto emozionato di poter rappresentare il team Alpine. E’ fantastico vedere i cambiamenti nel team e i nuovi colori. Sarà una grande stagione”.

Giulia Scalerandi